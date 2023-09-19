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Спутниковые фото российской подлодки «Ростов-на-Дону» доказали обширный характер повреждений
Российская подлодка «Ростова-на-Дону» получила критические повреждения от 2 ракет Storm Shadow

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На прошлой неделе одним из самых знаковых событий стало нанесение массированного удара по Крымскому полуострову со стороны Украины. По некоторым данным использовалось 10 ракет Storm Shadow, которые прилетели на территорию завода Серго Орджоникидзе в Севастополе. Это огромный судоремонтный комплекс, выполнявший целый спектр работ и на момент атаки работал в штатном режиме. Согласно официальной информации, 7 ракет удалось сбить, тогда как три смогли пройти мимо противовоздушной обороны Севастополя. В то же день стало известно о решении усилить ПВО на данном объекте, но всё это явно запоздало, поскольку были повреждены два корабля, стоящих в момент ракетной атаки на ремонте. Речь идёт о дизель-электрической подводной лодке «Ростов-на-Дону», а также большом десантном корабле «Минск». 

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На момент атаки характер повреждений узнать было невозможно, а с тех пор Министерство обороны официальной информации на эту тему не давало. Единственное, что было разрешено опубликовать, это заявление российских властей, обещавших восстановить повреждения и сделать корабли ещё более мощными. Похоже, реализовать всё это будет не так просто, ведь сегодня в сети засветились изображения, демонстрирующие критические повреждения подлодки. Данными поделились журналисты Navy Recognition, утверждающие, что по субмарине попали сразу две ракеты. Первое попадание было заснято западными экспертами на спутниковых снимках и доказывает наличие повреждений верхней носовой части «Ростова-на-Дону». Следом прилетела ещё одна ракета, которая ударила в правый борт корабля в область, находящуюся за боевой рубкой. По фотографиям можно сделать вывод о том, что сильно повреждены торпедный и жилой отсеки. При этом совершенно непонятно, пострадали ли аккумуляторный отсек и другие помещения. 

Эксперты отмечают, что многое зависело о того, были ли между отсеками задраены люки. Если помещения находились открыты, то характер внутренних повреждений может оказаться намного обширнее, чем кажется. Стоит помнить, что после попадания на подлодке был зафиксирован обширный пожар, который мог выжечь значительную часть электроники, поэтому для ремонта потребуется заменить не только обшивку, но фактически пересобрать корабль с нуля. Стоит помнить, что всё это только догадки, поскольку мы не знаем реального положения вещей. По данным издания, подводной лодке предстоят обширные ремонтные работы. Вот только теперь о восстановлении на заводе в Крыму не может быть и речь. Скорее всего, придётся доставить корабль на «Адмиралтейские верфи», где подводные лодки проекта «Варшавянка» (включая «Ростов-на-Дону») и строились. Всё это значит, что лодка будет недоступна долгое время, хотя сроки не называются, поскольку неясен характер повреждений. 

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Для справки, «Ростов-на-Дону» представляет собой субмарину проекта 636.3 «Варшавянка» с водоизмещением 2300 тонн на поверхности и 3040 тонн в погруженном состоянии, при длине корпуса 76.2 метра. Подлодка способна погружаться на глубину до 300 метров и вошла в состав Черноморского флота в 2014 году. В полностью автономном режиме она может пробыть до 45 суток и имеет на вооружении самое современное оружие, включая четыре ракеты Калибр-ПЛ. Это значит, что Черноморский флот потерял часть своей боеспособности, поскольку подлодка была относительно новая. 

#сво #военные технологии #подводная лодка #ростов-на-дону
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