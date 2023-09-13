Тип ракет и характер повреждений не указывается. Силами ПВО удалось сбить большую часть ракет.

Если ещё несколько месяцев назад украинские власти делали вид, что не имеют никакого отношения к ударам по Крымскому мосту, то с недавнего времени резко изменили риторику. Зеленский называет мост ненужным строением и заявляет, что вскоре объект будет уничтожен. При этом президента не волнует, что в момент удара там могут находиться десятки автомобилей, что приведёт к жертвам среди мирного населения и эскалации конфликта. Атаки на полуостров продолжаются, а сегодня состоялась самая массированная из когда-либо совершённых.

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В ночь с 12 на 13 сентября был совершён удар по судоремонтному заводу, расположенному в Севастополе. Всего было выпущено 10 крылатых ракет, часть из которых попала в объект и привела к возгоранию. Происшествие стало причиной повреждения двух находящихся на ремонте кораблей Черноморского флота. Отдельно отмечается, что пострадали 24 человека. Глава Севастополя подтвердил возгорание на территории Севморзавода. По словам Михаила Развожаева, системы ПВО работали в штатном режиме, а в настоящее время производится контроль воздушной обстановки. Отдельно отмечается, все необходимые службы уже на месте, а пожару присвоен четвёртый класс. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Он также попросил не публиковать видеоматериалы, чтобы не оказывать помощь противнику.

В Министерстве обороны России уточнили, что ночью ВСУ действительно нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному комплексу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, использовались три морских дрона-камикадзе, которые направлялись в группе кораблей в Чёрном море. Силами ПВО удалось сбить семь крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все беспилотники. Какие именно корабли были повреждены в доках завода, не уточняется. Момент взрыва одной из крылатых ракет попал на видео, посмотреть которое вы можете по ссылке. Судя по всему, масштабы поражения значительные. Известно, что в ночь на 13 сентября были введены ограничения на движение автомобилей по Крымскому мосту. Тип крылатых ракет, которые были использованы, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о модифицированных С-200, которые были переделаны для ударов по наземным целям.

Напомним, в конце августа советник главы офиса президента Украины заявил о согласовании ударов по Крыму с союзниками. Михаил Подоляк заверил журналистов, что Киев сделает всё для полного уничтожения российского влияния на полуострове. При этом удары в ночь на 13 сентября производятся не в первый раз. Так, ночью 10 сентября ВСУ предприняли попытку атаки полуостров, но все 7 беспилотников удалось уничтожить. Тогда же была пресечена попытка украинского десанта высадиться в Крыму, в результате 3 штурмовых катера были потоплены в районе острова Змеиный. 8 сентября Сергей Аксёнов сообщил об уничтожении беспилотника в северной части полуострова системой ПВО. 5 сентября средства ПВО там же сбили украинский дрон, а после Минобороны сообщило о поражении крылатой ракеты и безуспешной штурмовой атаке при помощи катеров с десантом.