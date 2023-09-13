В Украине планируют наградить лётчиков за хорошую работу

Сегодня мы уже писали о том, что Украина в ночь на 13 сентября нанесла удар по территории судоремонтного комплекса имени Серго Орджоникидзе в Севастополе. Известно о 26 пострадавших, из которых 2 человека погибли, а также повреждении двух кораблей, находящихся в настоящее время на ремонте. Позднее выяснилось, что под удар попала дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», а также большой десантный корабль «Минск». Характер повреждений ещё предстоит оценить, ну а в Украине сегодня праздник, поскольку российская ПВО смогла сбить всего 7 из 10 прилетевших ракет. Первоначально казалось, что применялись крылатые ракеты С-200, которые модифицировались для ударов по наземным объектам, но после стало ясно, что украинская сторона использовала Storm Shadow.

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Утром перед украинской прессой выступил командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Он не стал прямо говорить о том, что были задействованы именно Storm Shadow, но сделал ряд других заявлений. Олещук сказал, что сегодня ночью Крым «штормило», а после выразил благодарность лётному составу ВВС Украины. Он выразил благодарность пилотам за проделанную работу и намекнул на то, что стоит ожидать продолжения ударов. Судя по официальным заявлениям, использовались бомбардировщики Су-24, которые способны выступать в качестве пусковой платформы. Поскольку советский самолёт не может нести больше 4 ракет, то можно сделать вывод, что для атаки были задействованы как минимум 3 Су-24. Не исключено, что больше, но точных данных нет.

Некоторые украинские источники утверждают, что для атаки на Севастополь были впервые применены управляемые ракеты земля-земля, запущенные с британских M270 MLRS. Речь идёт о специальном наземном комплексе, который служит для запуска РСЗО, поставки которого ранее афишировались британской стороной. При этом украинские СМИ с гордостью пишут, что атака проводилась в сотрудничестве с британской секретной службой MI-6. Российские эксперты полагают, что рассматривать атакую как более глубокое включение вооружённых сил Британии и США в конфликт не стоит. В Минобороны РФ неоднократно говорили о красных линиях, но в целом участие НАТО и без того значительное, а значит опасаться британцам не стоит. А вот в ближайшие дни могут быть нанесены мощные удары по украинской территории.

Ранее Шойгу уверял, что в случае подобных атак со стороны Украины будут предприняты решительные шаги, а в итоге центры принятия решений подвергнутся уничтожению. Насколько подобные заявления соответствуют действительности, мы увидим уже очень скоро. Пока же можно констатировать, что оборонительные возможности российской ПВО оказались недостаточны. Зеленский неоднократно заявлял о планах нанести подобный удар, а в итоге целых 3 ракеты попали в цель. Скорее всего, нужные выводы будут сделаны, после чего Крым закроют более надёжным противовоздушным колпаком, вот только сделать это нужно было ещё вчера. Кстати, аналогичные решения были приняты и в отношении Крымского моста. Если вы помните, то только после нанесения второй атаки была установлена защитная сеть, способная удерживать морские беспилотники.



