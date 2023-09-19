Российская компания LightCom поставила в монитор нерабочий отечественный чип, спрятав под радиатором тайваньский контроллер

Программа импортозамещения стартовала много лет назад, но до недавнего времени буксовала, поскольку было проще купить тот или иной электронный компонент с американскими технологиями, чем налаживать собственное производство. Санкции доказали, что выхода просто нет, поэтому особенно актуальной темой стал переход на отечественные полупроводниковые компоненты. Увы, но пока прорыва не случилось, ведь технологический процесс стоит на месте, а освоение более современных норм если и движется, то информации об этом в прессе нет. При этом далеко не все устройства требуют участия самых продвинутых чипов, а особняком здесь стоят мониторы. Оказывается, в государственном реестре есть целых три монитора, которые считаются российскими. Все они имеют различное проникновение иностранных технологий, но на первом месте находится устройство компании LightCom. Согласно информации Минпромторга, такой монитор получил целых 140 баллов в системе оценивания, тогда как остальные два конкурента имеют всего 110 и 90 баллов.

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Бывший менеджер АО МЦСТ, а ныне популярный блогер Максим Горшенин решил изучить данный вопрос. Речь идёт о модели V-MAX ПЦВТ.852859.300, которая имеет размер 24 дюйма (немного меньше) и считается почти полностью выпущенной по отечественным технологиям. Производитель указывает на глубокое проникновение и высокую локализацию российской электроники, а особого внимания заслуживает встроенный российский микроконтроллер К1986ВЕ92QI. Устройство создано силами отечественной компании «Миландр», имеющей мощности в Зеленограде. Согласно общедоступной информации, микроконтроллер основан на процессоре с ядрами ARM Cortex-M3 и имеет 32 Кб оперативной памяти. Сравнивать такое устройство с более продвинутыми аналогами иностранных компаний не приходится, но для работы бюджетного монитора и этого достаточно. Горшенин разобрал продукт LightCom и пришёл к неожиданным выводам. Оказывается, за реальную работу монитора отвечает тайваньский чип RTD2525AR от Realtek, который был тщательно спрятан за радиатором.

Ну а поскольку блогеру хотелось разобраться в проблеме, то он извлёк российский микроконтроллер, а после снова запустил монитор. Каково же было его удивление, когда устройство заработало в стандартном режиме, что доказало подозрения эксперта. Пришлось пойти на хитрость, ведь российский микроконтроллер К1986ВЕ92QI встроен в работу платы, поэтому Горшенин просто заменил его на обычную проволоку. Блогер обратил внимание на то, что в соответствии с законодательством, для получения баллов в системе оценки локализации производства требуется использование российских чипов. Вот только такое требование не обязывает реальное применение этих чипов в работе самого устройства. Таким образом, можно подсоединить бракованный чип, который фактически не выполняет никаких функций, и все равно получить высокий балл, избегая проблем с бракованными компонентами.

Выходит, что LightCom ничего не нарушила, но осадочек остался. Попытки уточнить полученную информацию у представителей разработчика не увенчались успехом. Не исключено, что там прекрасно осведомлены о проблеме, поэтому отказываются от комментариев. Блогер напоминает, что речь идёт о мониторе, получившем самую высокую оценку, а значит именно его будут закупать отечественные компании, желающие перейти к импортозамещению. Горшенин добавил, что всё это является его личным мнением, а сам он не предъявляет производителю претензий. И всё же, государственным органам было бы неплохо разобраться в сложившейся ситуации и добавить уточнения в законодательство. Не исключено, что случай не единичный, просто никому пока в голову не приходило выпаивать российские чипы и заменять их на проволоку.

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