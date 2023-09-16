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Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
Пока дефицита яблочной продукции нет, но действия Huawei вызывают у аналитиков неподдельный интерес

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Ещё месяц назад американские власти свято верили, что смогли поставить Huawei на колени. Ещё бы, ведь китайцы теперь просят разрешения на производство процессоров лично в США, но не имеют доступа к самым продвинутым технологическим процессам. Казалось, что так будет вечно, но релиз Mate 60 Pro произвёл настоящий фурор. Оказалось, что внутри скрывается процессор Kirin 9000S, который был создан китайской компанией SMIC. Увы, но выше 7-нм технологического процесса прыгнуть не удалось, а в результате новый флагман Huawei в тестах уступает по скорости аналогам от Samsung. И всё же, начало положено, а возможность использовать собственные производственные мощности позволит уйти от зависимости от американских технологий. 

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Эксперты предполагали, что на этом фоне Apple столкнётся с трудностями на китайском рынке и может потерять до 10% продаж, ну а сегодня появились не менее любопытные новости. Если вы не в курсе, то львиную долю всех iPhone собирают на заводах Foxconn. При этом мощности нескольких фабрик настолько велики, что позволяют обслуживать интересы и других компаний. Так вот, сегодня появились слухи, что Foxconn увеличил заработную плату своим сотрудникам, занятым производством телефонов Huawei на заводе в городе Шэньчжэнь. В итоге работники, которым доверят собирать смартфоны Apple, будут получать меньше, чем те, кто окажется в сборочных цехах Huawei. Согласно внутренней переписке, сотрудников распределяют по командам исходя из производственных потребностей, поэтому неясно, могут ли люди выбрать сами производственную линию.

Известно, что iPhone производятся под эгидой бизнес-группы интегрированных цифровых продуктов Foxconn, известной как iDPBG. С другой стороны, телефоны Huawei выпускаются под руководством группы FIH, которая работает как дочерняя компания Foxconn International Holdings. Согласно информации из SCMP, сотрудникам FIH предлагают 26 юаней в час (примерно 3.60 долларов), в то время как сотрудникам iDBPG платят 21 юань в час (примерно 2.89 доллара). Пока неясно, насколько эти различия связаны с популярностью смартфона Mate 60 Pro в Китае. Сотрудник Foxconn сообщил, что FIH предлагает более высокую заработную плату, однако группа, производящая iPhone (чаще всего) предоставляет более выгодные программы социального обеспечения для сотрудников, что может включать в себя более щедрые льготы. Происходящее отражает новую стратегию Huawei и может свидетельствовать о том, что китайская компания возрождается. По информации Digitimes, заказы на Mate 60 Pro составили 15-17 миллионов единиц, а спрос продолжает расти. Первые несколько партий были раскуплены за считанные часы, поэтому нет ничего удивительного в том, что Huawei готова платить больше, ведь время в данном случае станет решающим фактором. Если рядовые китайцы придут в магазин и не увидят на полках Mate 60 Pro, то могут купить новый iPhone 15. 

Напомним, Mate 60 Pro работает на собственной операционной системе HarmonyOS, а его продажи сопровождаются ростом патриотических настроений. Правительство рекомендует чиновникам не покупать смартфоны Apple, что может ещё больше повысить спрос на продукцию Huawei. Ну а поскольку обе компании хотят нарастить выпуск новых аппаратов, то конкуренция повышается, а рабочих на всех может не хватит. Китайцы действуют агрессивно, а значит если мы вдруг узнаем о дефиците iPhone 15, то в этом можно винить Huawei. Не стоит забывать, что Apple постепенно расширяет цепочку поставок и в этом году на прилавки поступят iPhone 15, собранные в Индии. Теоретически, они ничем не будет отличаться от китайских аналогов, а речь идёт о Диверсификации поставок. Американская компания находится под давлением властей и вынуждена лавировать между амбициями Китая, требованиями США и собственными интересами. Ну а действия Huawei доказывают, что китайцы сделают всё, чтобы у Mate 60 Pro не было проблем с доступностью, а значит слухи о том, что SMIC не способна масштабировать производство – это всего лишь слухи. 

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#apple #huawei #mate 60 pro
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