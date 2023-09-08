Аналитики полагают, что Mate 60 Pro способен отнять до 10% рыночных продаж смартфонов Apple на китайском рынке

Huawei пала жертвой американских санкций и в значительной степени сократила своё присутствие на мировом рынке. Компания разрабатывала одни из самых мощных процессоров и первой интегрировала 5G-модем в единый процессорный модуль. Huawei также разрабатывала и другие решения, опережая конкурентов в построении сети мобильных терминалов, имея на балансе контракты с несколькими европейскими странами. Санкции со стороны США сделали всё это невозможным, продажи смартфонов рухнули, а все договорённости были отменены. Какое-то время китайская компания выживала за счёт запасов, но после пошла на компромисс. Уже несколько лет Huawei не получает от TSMC самые современные процессоры, а также явно имеет количественные ограничения.

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Не так давно вышел новый Mate 60 Pro, поставивший в тупик даже бывалых экспертов. Выяснилось, что внутри стоит процессор с интегрированным 5G-модемом, а получить нечто подобное от TSMC Samsung китайцы не могли. Поползли слухи о том, что внутри находится чип, выполненный по собственной 7-нм технологии силами SMIC. Почитайте об этом в нашем материале, ведь сегодня есть не менее интересная тема. Как оказалось, выход Mate 60 Pro способен сильно подорвать продажи смартфонов Apple в Китае. Дело в том, что даже сегодня Поднебесная остаётся значимым рынком в количественном и денежном выражении, но недавно правительство Китая запретило чиновникам пользоваться любыми iPhone. Эксперты полагают, что оборудованный 5G-модемом Mate 60 Pro сыграет с Apple злую шутку. Всё дело в том, что американская компания находится в уязвимом положении, так как значительная часть её продукции производится в Китае. Тим Кук в течение многих лет делал всё возможное, чтобы его компания не участвовала в торговых и технических спорах между США и Китаем. Вот только Америка настроена решительно, поэтому долго оставаться в тени у Apple не выйдет. Аналитики отмечают, что акции американской технологической компании упали на 3.6% после объявления о запрете китайскими чиновниками использования iPhone на рабочем месте.

Как уже было сказано выше, в последние годы Apple доминировала на китайском рынке премиальных смартфонов. Особенно это стало заметно после введения жёстких санкций со стороны США, ограничивающих поставки процессоров для Huawei, лишив компанию возможности выпускать устройства с поддержкой 5G. Во втором квартале 2023 года на китайском рынке доля iPhone составила 24%, по сравнению с 21% на рынке США. Китай стал крупнейшим в мире рынком для iPhone, обойдя США и весь североамериканский регион. Mate 60 Pro не такой быстрый, как современные флагманы, но его производительности достаточно для решения любых задач, а первая партия была распродана в Китае всего за несколько часов. Считается, что новинка окажет негативное влияние на продажи iPhone 15, релиз которого состоится уже на следующей неделе. Аналитики полагают, что в итоге Apple потеряет до 10% китайского рынка в 2024 году, а это недополученная прибыль.

Что любопытно, Huawei не даёт комментариев по поводу технической части и официально не называет Mate 60 Pro 5G-смартфоном. При это тесты показывают высокую скорость загрузки от 500 до 800 Мбит/с, что превышает максимальную скорость 300 Мбит/с для сетей 4G. Кроме того, новый смартфон ещё и получил полностью функциональный спутниковый терминал, что позволяет использовать его в отдалённых районах без сотового покрытия. При этом данная технология поддерживает голосовую связь, тогда как iPhone в лучшем случае способен передать текстовое сообщение. Кстати, в США уже заявили, что начали расследование относительно неслыханной дерзости китайцев, но пока не готовы даже представить промежуточные выводы. Похоже, внутри Mate 60 Pro всё же скрывается чисто китайский чип, а значит сделать янки ничего не могут.