На этот раз решение пришло из Федеральной налоговой службы, а цена вырастет с 1 октября

Если смотреть статистику за последние несколько месяцев, то можно сделать вывод, что индекс продовольственных цен находится в относительно стабильном положении. Так, в августе показатели немного снизились, что частично сгладило положение на рынке, но не решило проблему целиком. По данным аналитиков, несмотря на то, что глобальные поставщики продолжают снижать цены на зерновые и другие продукты питания, в отдельных регионах удешевления не наблюдается. При этом если обратить внимание на показатели за несколько лет, то становится ясно, что продукты питания дорожают уже достаточно давно, а остановить процесс нет никакой возможности. Даже в России, где есть доступ к относительно недорогим энергоносителям, можно заметить, как растёт в цене топливо, а за ним медленно ползёт вверх и всё остальное. На этом фоне стоит ожидать негативных последствий, ведь немалая часть товаров доставляется при помощи автотранспорта, а значит вместе с подорожанием логистических услуг повысится стоимость и продуктов питания. Не нужно быть аналитиком, чтобы заметить рос цен на молочную продукцию, ну а поскольку молоко – это основа значительной части продуктов питания, то приходится потуже затягивать пояса.

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Первый удар пришёлся по сырам, ну а следом подорожают сладкие булочки, пирожные и многое другое. Словом, сладкоежкам придётся выложить за доступ к вкусной еде больше денег, но сложности будут не только у них. Так, уже заметно подорожание пиццы. До 10% выросли общероссийские цены на «Маргариту», «Четыре сыра» и «Карбонару». Это далеко не всё, ведь сыр используется и в других видах пиццы, но в данном случае статистика просто не отражает всего многообразия. Дорожают помидоры, сахар и яйца, а каждый рубль, который переплачивают производители, в итоге ложится на плечи обычных покупателей. Изначально аналитики полагали, что цены на бургеры не будут расти, поскольку говядина почти не подорожала за лето, тогда как свинина и курятина не радуют. Вот только и здесь есть негативные факторы, способные ощутимо подпортить жизнь тем, кто не может без фастфуда.

Как стало известно, с 1 октября вводится специальный налог для чизбургеров и гамбургеров, о чём сообщили представители Федеральной налоговой службы. Оба продукты выделяются в отдельную категорию, где им присваивается уникальный код, а вместе с ним появляется налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Стоит подчеркнуть, что ранее с каждого бургера вы платили всего 10% НДС, ну а со следующего месяца придётся выложить на 10% больше. Оказывается, долгое время долгое время в России относили фастфуд к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, ну а теперь вредная пища потеряет привилегию считаться вкусной булочкой.

Нет никаких сомнений, что всё это негативно отразится на стоимости конечного продукта, но в данном случае подорожает фастфуд не только в крупных торговых сетях, но и в небольших заведениях. Уже совсем скоро в так называемый Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) будут добавлены специальные коды для бургеров. В новую категорию подпадает продукция «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия». Насколько точно повысится цена, сказать сложно. Как мы писали выше, из-за подорожания других продуктов питания в итоге вместо 10% надбавки мы увидим 15% или даже больше. Многие продавцы долго оттягивали неизбежное, поскольку осознавали последствия конкуренции на рынке. С 1 октября удерживать цену больше не выйдет, ну а сколько будет стоить фастфуд в популярных общероссийских ресторанах быстрого питания, мы узнаем совсем скоро.