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В МИД РФ прокомментировали слухи о 3000 бойцах ЧВК «Вагнер» в Армении и планах госпереворота
Захарова считает слухи фантастичными и попросила предъявить хоть какие-то доказательства

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В последнее время наблюдается значительное ухудшение отношений между Россией и Арменией. Эксперты занимают различные позиции по этому вопросу, но многие полагают, что изначально в Армерии ожидали от России более активной поддержки по Нагорному Карабаху. В итоге российские власти заняли выжидательную позицию, чем сыграли на руку Азербайджану, а некоторые аналитики и вовсе считают, что не обошлось без взаимных уступок турецкой стороне. Ответить на все вопросы сегодня не представляется возможным, поскольку мы не знаем всех подробностей и нюансов переговоров, но доподлинно известно, что Армения занимает по отношению к России всё более агрессивную позицию.

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Ну а в результате в прессе начали появляться слухи о том, что российские власти опасаются действий руководства Армерии и готовят там государственный переворот. Особенно широкие обсуждения вызвали заявления некоторых иностранных журналистов, рассказывающих о том, что в Армению переброшены отряды ЧВК «Вагнер». По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ, подобные слухи ничем не обоснованы и выглядят очень подозрительно. Мария Захарова назвали подобные инсинуации разыгравшейся фантазией и отметила, что в подобных заявлениях нет ничего сенсационного. По её словам, для начала нужно было бы предоставить какие-то доказательства, тогда как информаторы предлагают своим читателям поверить на слово. Захарова не понимает, почему речь идёт именно о трёх тысячах, ведь с таким же успехом можно было бы назвать цифру и больше. Заявления больше похожи на спекуляцию фактами, а информация не имеет под собой никаких оснований. Захарова напомнила, что в источниках нет никакой конкретики, а власти Армении не делали подобных заявлений. При этом Россия не рассматривает соседнюю страну в качестве врага и не намерена идти на конфронтацию. 

Напомним, в ответ на недружественные действия со стороны Армении, в МИД РФ был вызван посол для дачи объяснений. Речь идёт о совместных учениях с армией США, которые проводятся недалеко от российских границ. Подобное нарушает основные принципы ОДКБ, в состав которой входит и Армения. Многие аналитики полагают, что таким образом действующие власти этой страны хотят насолить России, вот только подобные решения могут привести к губительным последствиям. В большинстве стран уже давно учли опыт Украины, власти которой слепо доверились американцам. В итоге государство оказалось в стадии разрушения и активно уничтожает собственное население в угоду дядюшке Сэму.

Не стоит забывать, что совместные учения – это не всё, ведь недавно жена премьер-министра Армении Анна Акопян участвовала в так называемом Саммите первых леди и джентльменов. Она посетила Украину и участвовала не только в гуманитарных, но и политических акциях. Ну и ранее Ереван спешно ратифицировал Римский статут, согласно указаниям которого Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента России Владимира Путина. Неясно, присутствуют ли «вагнеровцы» в Армении, и планирует ли Россия какие-либо действия по этому поводу. Несомненно только одно, армянские власти стремительно движутся в пропасть, а Нагорный Карабах потерян. Что любопытно, США готовы оказывать помощь Армении только в тех действиях, которые вредят России, но решительно не хотят участвовать в урегулировании территориальных споров с Азербайджаном. 

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#россия #аналитика #политика #армения #нагорный карабах
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