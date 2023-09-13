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Платой за технологический суверенитет в России станет новый утилизационный сбор
Создание собственной производственной базы — одна из основных стратегий развития России, а в качестве платы за технологический суверенитет придётся ввести новый сбор.

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Ещё совсем недавно никому и в голову не могло прийти, что американские власти начнут запрещать поставки в Россию автомобилей, процессоров и видеокарт. Белый дом играет по-крупному, а команду Байдена меньше всего волнуют деньги, поскольку на кону мировое господство. Сегодня США всё больше теряют поддержку на глобальном уровне, а отказ от доллара грозит более серьёзными последствиями, чем торговая война с Китаем.

Ну а поскольку никто не знает, что дальше ждать от американских элит, то разрабатываются программы импортозамещения, одна из которых позволит создать отечественную телекоммуникационную отрасль с производством внутри страны. 

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Как оказалось, под это дело даже нашли источники финансирования. Сообщается, что в ближайшие годы ожидается появление так называемого утилизационного сбора для телекоммуникационного оборудования. Процесс будет внедряться поэтапно и призван поддержать стратегию развития отрасли в России. Механизм обеспечит дополнительное финансирование отечественных производителей телекоммуникационного оборудования. Напомним, что утилизационный сбор – это оплата за утилизацию товаров, когда ещё на этапе производства компания отдаёт государству тот или иной процент от стоимости. Механизм имеет различные цели, от получения средств для самой утилизации, до стимулирования производства и выплаты грантов на разработки отечественных аналогов закупаемых товаров. В России утилизационный сбор начал применяться к импортным автомобилям с 2012 года и к местным производителям с 2014 года. 

Среди запланированных мер поддержки телекоммуникационной отрасли отмечают следующие инициативы: содействие финансированию научных исследований и разработок отечественных производителей оборудования; предоставление льготных кредитов для российских производителей с целью создания запасов компонентов для оборудования; предоставление льготных кредитов для операторов связи при заключении долгосрочных контрактов на приобретение российского оборудования; компенсация для операторов связи разницы в стоимости между отечественным и зарубежным оборудованием. Общий объём российского рынка телекоммуникационного оборудования (ТКО) превышает 1 триллион рублей, что составляет около 1.5% от мирового рынка. Потребление сетевого ТКО, используемого операторами связи для создания сетей связи, в России составляет около 450 миллиарда рублей ежегодно, включая 250 миллиардов рублей на оборудование для мобильной связи. Остальные технологии связи составляют рынок в размере 200 миллиардов рублей, а пользовательское ТКО, включая конечное абонентское оборудование, такие как телефоны, смартфоны, устройства IoT и другие, составляют 550 миллиардов рублей. Ведомственные сети связи обслуживают менее 5 миллионов пользователей, а годовые затраты государственных органов на ТКО оцениваются в 100 миллиардов рублей.

В настоящее время импорт ТКО в России составляет 80% среди сетевого оборудования и более 96% среди пользовательского оборудования. В 2021 году объём экспорта российского ТКО составил около 33 миллиарда рублей. Среди крупнейших потребителей российского ТКО можно выделить Казахстан (4.5 миллиарда рублей), Узбекистан (4.3 миллиарда рублей), Турцию (3.8 миллиарда рублей) и Беларусь (2.9 миллиарда рублей). Основная экспортируемая продукция представлена оборудованием для фиксированных сетей связи, такими как Ethernet-коммутаторы, маршрутизаторы и DWDM. Согласно данным Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) на апрель 2023 года, насчитывается 1560 позиций отечественного ТКО, включая абонентское оборудование, оборудование для сетей фиксированной связи, вспомогательное оборудование (кабельная продукция, телекоммуникационные шкафы, ИБП, антенны, СКУД, устройства оповещения и сигнализации), оборудование для сетей мобильной связи, измерительные комплексы и радиолокационное оборудование.

ТКО для спутниковых сетей связи, которое в настоящее время не учтено в ЕРРРП, основано на российском программном обеспечении, собранном в России с использованием отечественных элементов, но требует дополнительной разработки. На данный момент в ЕРРРП зарегистрировано 37 наименований российской элементной базы, которые могут применяться для разработки ТКО. Зависимость ТКО от иностранной элементной базы близка к 100% из-за отсутствия специализированных отечественных разработок и производственных мощностей для их выпуска, а также из-за ограниченного доступа к зарубежным поставщикам. Эксперты полагают, что этот фактор требует пересмотра стратегии развития отрасли с целью создания конкурентоспособной отечественной продукции и уменьшения зависимости от иностранных поставщиков.

Авторы стратегии предлагают внести понятие «доверенного ТКО» в законодательство, определённое соответствием установленным стандартам безопасности информации. Переход на использование только отечественного ТКО в сетях связи будет осуществляться, когда на рынке окажется доступно отечественное оборудование, способное заменить зарубежное без ухудшения качества предоставляемых связью услуг. Также в Стратегии выделяется понятие «технологического суверенитета», что означает наличие в стране (под национальным контролем) ключевых и непрерывных технологий, а также производственных возможностей, которые обеспечивают устойчивую способность государства и общества в достижении своих национальных целей развития и защите национальных интересов.

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#санкции #технологии
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