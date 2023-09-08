Самый защищённый танк в мире оказался обычной пустышкой

Ещё совсем недавно британские танки не попадали на передовую. Их тщательно скрывали, а украинские военкоры уверяли, что уже несколько месяцев Challenger 2 присутствуют на линии соприкосновения. Якобы, ВСУ использовала технику в качестве артиллерии, что позволило наносить удары с большого расстояния без дополнительных рисков. Скорее всего, подобные заявления – это очередная утка, поскольку российские дроны активно изучают местность, а Ланцеты давно бы подбили парочку британских танков. Похоже, у украинского командования закончились немецкие кошки, поскольку в бой пустили подразделение, на балансе которого числились Challenger 2.

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Первый такой танк был подбит несколько дней назад, а российские военкоры писали, что машина горела сутки. Предполагается, что причина в урановых сердечниках, позволивших поддерживать пламя много часов после возгорания. Как бы там ни было, но броня британских танков оказалась вполне обычной, а в российской прессе пишут, что Challenger 2 был подбит из ПТРК «Корнет». Похоже, ВСУ преследуют неудачи, ведь сегодня второй такой танк был сожжён на Запорожском направлении. Информацию о поражении ещё одного Challenger 2 подтвердил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

К сожалению, подробностей того, каким образом была обнаружена и уничтожена машина, в прессе пока нет, но военкоры уверяют, что британский танк находился на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых Сил Украины и были задействованы в операции на линии Работино-Вербовое. Судя по всему, именно сюда для прорыва перебросили основные части, поскольку украинское командование уже сообщило американским кураторам, что взяло первую линию обороны. По словам Балицкого, второй Challenger 2 также пал от ПТРК «Корнет», а российские бойцы готовы и дальше продолжать превращать подобную технику в металлолом.

Напомним, ранее в Британии уверяли, что Challenger 2 представляет собой самый защищённый танк на планете. Якобы, подбить его невозможно, ведь машина обладает мощным бронированием с использованием передовых технологий. Судя по всему, ничего подобного у Challenger 2 нет, но российские эксперты констатирует, что сегодня нет ни одного танка, который был бы способен устоять после прилёта снаряда от ПТРК «Корнет». Не исключено, что новый немецкий KF51 Panther может выдержать удар в лоб, но это не точно, поскольку реальные испытания прессе не демонстрировались. Военкоры пишут, что ВСУ проводит наступательную операцию, пытаясь расширить плацдарм, поэтому бросает в бой свежие силы и не щадит технику. Для противодействия этому накануне РФ провела массированный авиационный удар в районе Работино. Под раздачу попали укреплённые пункты ВСУ, которые подверглись ударам планирующих бомб ФАБ-500. Сообщается, что в настоящее время наступление украинской армии на линии Работино-Вербовое сорвано, и после такого удара украинским силам просто нечем наступать.