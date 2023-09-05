Долгое время Challenger 2 считался неуязвимым

Известно, что британские Challenger 2 появились в Украине ещё в марте 2023 года. Фактически, именно Англия стала первой страной, которая передала Киеву танки собственного производства, тогда как Германия и Франция подтянулись с небольшим опозданием. Многие эксперты считают Challenger 2 неприступной крепостью, способной удерживать удар из любой пушки, при этом нанося поражение технике потенциального противника. Вообще, с британскими танками возник любопытный казус, ведь в последние месяцы машины тщательно прятали, тогда как Западные журналисты уверяли, что их используют в качестве артиллерии. Не будем судить о правильности подобных решений, сосредоточившись на деталях. Вчера утром стало известно о том, что на Запорожское направление была переброшена десантно-штурмовая бригада ВСУ, на балансе которой числятся все 14 Challenger 2. Казалось, что всё это очередная утка, но сегодня появились свидетельства того, что российские военнослужащие успешно уничтожили британский неуязвимый танк.

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Точных данных, жертвой какого оружия пал британский Challenger 2, пока нет, но зато известны другие детали. Так, машина была сожжена в ходе одной из встречных контратак со стороны российской армии. Все действия были задокументированы и опубликованы в интернете российскими военными корреспондентами, что позволяет заявлять о поражении первого за всю историю существования Challenger 2. Военкоры пишут, что Британия и ранее использовала свои машины в разнообразных конфликтах, но немецких танков в том же Ираке было на порядок больше, а английские военнослужащие явно не рвались вперёд. Не стоит забывать, что в Ираке Challenger 2 не встречался с регулярной армией, поэтому первая встреча с действующими вооружёнными силами оказалась для британского танка фатальной.

Предполагается, что уничтоженный Challenger 2 находился в составе одного из последних резервных подразделений украинской армии. Из-за значительных потерь в личном составе и технике украинской армии, командование Вооружённых сил Украины было вынуждено привлечь к боевым действиям последние резервные силы, включая 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Вот только использование элитных подразделений не оказало существенного влияния на успех контрнаступления ВСУ. Бои в районе Работино продолжаются, а спустя 3 месяца после начала наступательной компании украинская армия не сумела дойти до первой эшелонированной линии обороны. Неясно, куда прячут оставшиеся 13 танков, ну а сгоревший Challenger 2 точно не добавит решимости британскому правительству, которое в последнее время и без того сталкивается с постоянными скандалами. Посмотреть видео можно по ссылке: https://t.me/milchronicles/2563