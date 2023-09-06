Особенности урановых снарядов вынудят танки выйти из укрытий

Предполагается, что в рамках нового пакета военной помощи США намерены поставить Украине снаряды с сердечником из обеднённого урана. Многие эксперты называют подобные действия ошибочными, поскольку радиоактивное заражение вредит сельскому хозяйству и может негативно отразиться на здоровье местных жителей после завершения боевых действий. Официальное объявление о передаче подкалиберных снарядов с бронебойным сердечником может быть сделано уже в середине сентября. Скорее всего, речь о 120-мм боеприпасах, используемых в танках M1A1 Abrams. При этом аналитики полагают, что боеприпасы могут быть доставлены вместе с техникой, но не исключают, что снаряды поставлены в Украину заранее.

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Если изучить тему досконально, то можно сделать вывод, что ВСУ получат снаряды M829A3 с сердечником из обеднённого урана. Эти боеприпасы были разработаны для поражения танков, оборудованных динамической броней. Снаряды M829A3 были введены в арсенал США в 2003 году и при начальной скорости 1550 м/с способны пробивать не менее 700 мм эквивалента гомогенной брони с расстояния 2 км. Следует отметить, что вместе с танками M1A1 также могут быть поставлены как более старые снаряды M829A2, так и более новые M829A4 с улучшенной бронепробиваемостью. Известно, что БОПС обладают дальностью стрельбы порядка 2–3 тысяч метров. Считается, что стрельба по живой силе крайне неэффективна из-за особенностей конструкции, габаритов и внутреннего наполнителя с минимальным количеством осколков.

Важно понимать, что современный бой с участием нескольких танков не ограничивается дуэлями на расстоянии 2-3 тысяч километров. Для применения БОПС, экипажам Вооружённых сил Украины придётся выводить M1A1 Abrams из укрытий на близкое расстояние для проведения выстрелов. Это делает машины уязвимыми для противотанковых ракет и артиллерийских атак. Интересно отметить, что поставка американских снарядов БОПС M829 производится на фоне значительных потерь бронетехники в рядах ВСУ. Что примечательно, подавляющее большинство бронемашин были уничтожены не в прямом бою. Танки, бронетранспортёры и бронеавтомобили оказались подавлены в результате взрывов на минах, вертолётами Ка-52, противотанковыми комплексами «Корнет» на расстоянии до 5 километров или артиллерией с расстояния 18–20 километров.

Всё это справедливо не только для немецких танков Leopard 2 и американских БМП M2 Bradley, но советских T-64BV и T-72B. Похоже, также был подбит и британский Challenger 2, поэтому судьба M1A1 Abrams кажется не радужной. Кстати, британские танки были первыми боевыми машинами, для которых Вооружённые силы Украины получили снаряды с урановым сердечником L26A1 и L27A1. Вот только пока украинские экипажи так и не смогли начать применять подобные типы вооружений из-за характеристик местности и по другим причинам. Ну а эксперты заключают, что применение снарядов с урановым сердечником таит не только выгоды в плане бронепробития, но и существенные недостатки. Стоит только M1A1 Abrams выйти из укрытия, как танк тут же станет лакомой целью для многочисленного арсенала российской армии, а значит потери неизбежны.