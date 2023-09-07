Разработчики решили ограничиться компьютерной симуляцией

Несколько дней назад стало известно, что в США приняли решение не просто отправить эсминец Zumwalt на модернизацию, но и установить на него гиперзвуковое оружие, способное нести ядерные боеголовки. Эксперты с большим сомнением отнеслись к такой инициативе властей, поскольку до недавнего времени инженеры так и не смогли продемонстрировать рабочий прототип гиперзвуковой ракеты, которая хотя бы частично укладывалась в заданные скоростные рамки. При этом сроки появления подобного оружия на боевом дежурстве были сильно размыты и указаны 2027-2028 годами. Похоже, даже эти временные рамки придётся пересматривать.

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Как стало известно, Министерство обороны США планировало провести лётные испытания действующего прототипа гиперзвуковой ракеты на военном объекте, расположенном на мысе Канаверал во Флориде. К запуску готовились несколько недель, а в результате сегодня утром Bloomberg поделилась неутешительными для всех фанатов оборонного ведомства США новостями. Как оказалось, испытания решили отменить. Якобы, на самом деле всё очень даже неплохо, ведь в качестве причины указывается проведение предполётных проверок, позволивших в рамках компьютерной симуляции оценить возможности гиперзвуковой ракеты. Проще говоря, вместо того, чтобы узнать о реальных достоинствах и недостатках своей разработки, инженеры провели тесты на компьютере. Эксперты сильно обеспокоены, ведь это решение вызывает вопросы относительно ранее установленного графика, в рамках которого ставилась цель до 30 сентября получить доказательства боеспособности гиперзвуковой боеголовки.

Минобороны США заявляло, что уже вскоре новая разработка станет первым гиперзвуковым оружием, развёрнутым Пентагоном, вот только отмена испытаний может поставить крест на всех планах и громких заявлениях. Что любопытно, представители оборонного ведомства США согласны с тем, что Китай обходит Америку по разработке гиперзвукового оружия, способного перемещаться на высоких скоростях и малых высотах. При это янки делают вид, что конкурируют по этому вопросу исключительно с Китаем, тогда как Россия уже поставила на вооружение целый ряд гиперзвуковых устройств, включая и те, что могут нести ядерные заряды. В новом отчёте указывается, что несмотря на отмену лётных испытаний, ведомству удалось успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, что способствует дальнейшему развитию гиперзвукового оружия.

Напомним, США уже не в первый раз сталкиваются с задержками и переносами, а в какой-то момент там и вовсе хотели сменить подрядчика, но после взяли себя в руки и продолжили испытания. Представители армии воздержались от комментариев, хотя помощник министра армии США по закупкам (Дуг Буш) на прошлой неделе заявил журналистам, что испытания считаются критически важными, так как должны были дать «сквозную оценку» системы. Компания Lockheed Martin является главным подрядчиком проекта, но пока не способна создать действительно рабочий прототип, соответствующий заявленным характеристикам. Представители компании уверяют, что гиперзвуковое оружие имеет дальность действия в 1725 миль (2776 километров) и состоит из ракеты с наземной базой, оснащённой гиперзвуковым планирующим корпусом, а также соответствующим оборудованием для транспортировки, поддержки и управления огнём. Первая батарея из восьми ракет LRHW будет задействована 5-м армейским батальоном 3-го полка полевой артиллерии на объединённой базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Как уже было сказано выше, не всем проектам суждено воплотиться в реальность. И это здорово, ведь ракета так прекрасно себя показывает в компьютерной симуляции, что её можно хоть завтра ставить на боевое дежурство. Увы, но сделать это удастся только в виртуальном мире, тогда как в мире реальном у Lockheed Martin всё складывается не очень удачно.