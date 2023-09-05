Желание поставить ракету на боевое дежурство есть, а ракеты пока нет

В США уже довольно давно пытаются создать действующую гиперзвуковую ракету. Первые попытки не увенчались успехом, а в результате в Пентагоне заговорили о смене подрядчика. Похоже, властям удалось надавить на производителя, поскольку Lockheed Martin значительно ускорилась и начала проводить дополнительные тесты. Что любопытно, если ранее военное ведомство озвучивало результаты, то последние стрельбы оказались засекречены. Похоже, с ракетой всё очень плохо, что не мешает функционерам из Пентагона строить планы и рассказывать прессе небылицы. Как стало известно, 19 августа решено было отправить эсминец Zumwalt на модернизацию. В настоящее время корабль находится в Паскагулу, где пройдёт полное техническое обслуживание, а также получит в своё распоряжение первую гиперзвуковую установку в США.

реклама

По словам представитель надводных сил ВМС, благодаря этому Zumwalt получит статус одного из самых передовых кораблей. Арло Абрахамсон отметил, что что гиперзвуковое оружие будет установлено на эсминце к 2025 году. Отмечается, что в феврале компания Lockheed Martin объявила о подготовке корабельной гиперзвуковой ракетной пусковой установки к лётным испытаниям. Вот только первый полёт пройдёт в 2024 году, тогда как пока с гиперзвуковым оружием у американцев всё складывается плохо, а значит нет никаких гарантий, что и на этот раз ракета сможет соответствовать заявленным характеристикам. Известно, Lockheed Martin разрабатывает не только пусковую установку, но и систему управления вооружением, а также другие ключевые компоненты. Ракеты, предназначенные для эсминцев USS Zumwalt (DDG-1000) и USS Michael Monsoor (DDG-1001), будут размещены в корабельных УВП – четырёхблочных модулях VPM (Virginia Payload Module), в каждом из которых будет по четыре ракеты, что позволит поставить на борт корабля сразу 16 таких ракет.

Ракета RGM-51A CPS (Conventional Prompt Strike) разработана совместно военно-морским флотом и армией. Она имеет универсальную твёрдотопливную двухступенчатую конструкцию, длиной 10.44 метра и диаметром 887 миллиметров. Стартовый вес ракеты составляет 7400 килограммов, а максимальная дальность полёта достигает 1850 км. Она оборудована маневрирующим боевым блоком с гиперзвуковой скоростью полёта Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1, способной теоретически развивать скорость свыше 6000 км/час. Вес боевого блока составляет 360 килограммов, а сама ракета может быть оснащена как конвенциональным, так и ядерным боевым блоком, что предоставляет широкие возможности выбора. Например, от лёгких вариантов, таких как W-61, до тяжёлых – W-88.

Известно, что одновременно проходит не только модернизация эсминца Zumwalt, но и создание ещё одной гиперзвуковой ракеты MGM-51A LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), которая получила название Dark Eagle и может быть поставлена на боевое дежурство уже к концу текущего года. Так, 29 августа ВМС США заключили контракт на сумму 154.8 миллиона долларов для модернизации эсминца Zumwalt. В пресс-релизе сказано, что USS Michael Monsoor (DDG-1001) получит свой гиперзвуковой ракетный комплекс, состоящий из 16 ракет RGM-51A CPS, в ходе будущей модернизации. Предполагается, что боевое развёртывание эсминца Zumwalt с новым гиперзвуковым ракетным оружием состоится в конце 2026 или начале 2027 года и будет проводиться в составе 7-го флота США и Индо-Тихоокеанского командования. Стоит учитывать, что это самые оптимистичные сроки, поскольку ни одна гиперзвуковая ракета не прошла полный цикл тестов, а значит даты могут быть существенно скорректированы.