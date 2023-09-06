Ничего удивительного, ведь вместо того, чтобы передать танки Украинцам, не так давно 43 Challenger 2 были утилизированы

Британия передала Украине 14 единиц Challenger 2 ещё до того, как это сделала Германия, но до недавнего времени ни один танк на поле боя так и не вышел. Поговаривали, что танкисты ВСУ не жалуют машину, а причина крайне неожиданная и вызывает некоторое удивление. Якобы, британцы потребовали, чтобы русские не смогли получить доступ к Challenger 2 ни при каких условиях. Оказывается, внутри находится секретное оборудование и системы управления, поэтому всё это не должно попасть не в те руки. Ну а поскольку 100% гарантию не мог дать никто, ведь бывает всякое, то ещё в апреле в прессе писали, что все танки были заминированы. Взрывчатка покрывала основные механизмы, а контроль в руки экипажу не дали. Не исключено, что всё это только слухи, но в целом нет ничего удивительного в том, что найти много желающих прокатиться на заминированном танке так и не нашлось.

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Ну а поскольку резервы у Украины постепенно заканчиваются, то рано или поздно должна была дойти очередь и до Challenger 2. Вчера чистокровный британец был сожжён, а эксперты отмечают, что это первый английский танк, который за 30 лет своего существования подвергся такой нелицеприятной участи. Долгое время машину называли неуязвимой, поэтому после вчерашнего инцидента имиджа у британской брони поубавилось. Известно, что Challenger 2 был подбит на Запорожском направлении возле села Работино. О судьбе экипажа не сообщалось, ну а сегодня в Министерстве обороны Украины указали, что все танкисты живы. Не обошлось без дополнительной рекламы. В военном ведомстве пишут, что танк обеспечивает высокую выживаемость экипажа, что подчёркивает высокое качестве техники, которую передают ВСУ союзники. Увы, но украинские власти не стали комментировать, как такой качественный танк сгорел в первый же день появления на линии соприкосновения. В Киеве не забыли отметить, что российские и советские машины сильно уступают британским, поэтому ВСУ и дальше продолжит эксплуатацию Challenger 2.

И всё бы ничего, но о провале украинских военнослужащих узнала британская пресса. Представители Sky News тут же обратились за комментариями к новому министру обороны. Напомним, 31 августа высокий пост занял Грант Шаппс, который в эфире телеканала твёрдо заявил о решении больше не поставлять Украине новые танки. По словам главы военного ведомства, ни о какой замене сгоревшего Challenger 2 не может быть и речь. Шаппс не знает, в каком состоянии находится техника и не смотрел видео. Министр обороны заявил, что ВСУ получили от союзников достаточное количество оружия и техники, а в будущем поставки продолжатся, но передавать танки Британия не может, поскольку израсходовала весь доступный ресурс.

Похоже, новый глава Минобороны плохо знаком с решениями своих предшественников. Напомним, ранее журналисты The Times узнали о том, что военное ведомство в 2023 году утилизировало 43 единицы Challenger 2. Часть танков можно было передать Украине, но англичане не только не поделились с Зеленским, но и потратили на утилизацию несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, поскольку процесс довольно дорогой. Ясно, что сегодня заменять подгоревший Challenger 2 в Украине просто нечем, ведь британцы заранее уничтожили все машины, чтобы не попадать в неловкую ситуацию.