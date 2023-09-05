Герой России ранее командовал инженерно-сапёрным полком

По некоторым данным, власти ряда европейских государств передали Украине больше пятидесяти единиц Leopard 2. Большую часть составляет модификация Leopard 2А4, но были и более современные Leopard 2А6, обладающие улучшенным бронированием и системами наведения. Эксперты полагают, что у немецких танков не было шансов, поскольку в реальный бой вступили всего единицы, тогда как большая часть оказалась уничтожена на минных полях, а также пала жертвой артиллерии и авиации. Особенно хорошо поработали вертолёты Ка-52, а в результате от 40 до 70% всех техники НАТО выведено из строя.

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К примеру, буквально сегодня стало известно о потере британского Challenger 2. Танк ещё недавно называли неуязвимым, поскольку за многие годы нахождения в горячих точках ни одна машина не была подбита. Похоже, самое время начинать, ну а своё мнение на этот счёт высказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Полковник Рустам Сайфуллин ранее участвовал в спецоперации, где получил два ранения. Под его началом 40-й инженерно-сапёрный полк 41-й общевойсковой армии добился значительных результатов, а сам Сайфуллин был удостоен звезды Героя России. Отмечается, что под началом полковника, подразделение смогло выполнить задачу наведения переправы через Северский Донец даже несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь противника.

Полковник напомнил, что украинское командование делало много ставок на немецкий Leopard 2, но в итоге танки прекрасно горят и даже разлетаются в стороны, подрываясь на российских минах. Сайфуллин уверяет, что у России достаточно мин не только на танки, но и на броневики M2 Bradley. Стоит отметить, что немецкие эксперты имеют своё мнение по этому поводу и склонны винить в высоких потерях своих танков не только эффективную оборону российской армии, но и украинских военнослужащих. Отмечается, что для овладения навыками управления Leopard 2 в боевых условиях требуются годы. Те несколько месяцев, в рамках которых готовили украинские экипажи, позволили танкистам ВСУ разобраться в управлении и стрельбе, но даже не приблизили к пониманию тактики ведения боевых действий. Именно некомпетентность украинских экипажей считается главной проблемой, хотя в Германии не скрывают, что никогда не использовали Leopard 2 без прикрытия с воздуха. Именно поэтому машина не имеет бронирования башни, ведь никто не ждал, что у противника в распоряжении окажутся вертолёты. Не говоря уже об артиллерии, которую силы НАТО подавляют в первую очередь перед вторжением на чужую территорию.