Эксперты полагают, что установка дополнительной динамической брони только ухудшила бронирование Leopard 2, при этом из-за ограниченного срока обучения танкисты ВСУ не способны использовать потенциал танка в полной мере

По данным экспертов, Leopard 2 обладает высокопрочным бронированием, но имеет ряд недостатков, которые ставят безопасность экипажа под угрозу. Так, особенно уязвимым считается моторно-трансмиссионное отделение, а также башня, которая вообще не защищена. И дело здесь не в глупости немецких конструкторов, ведь инженеры не готовили танк к сражениям, когда против него будут выступать более технологически подготовленные силы. Никому и в голову не приходило, что Leopard 2 окажется под огнём вертолётов и артиллерии, ведь обычно войска НАТО подавляют всё сопротивление при помощи кассетных боеприпасов, а после совершают лёгкую прогулку на бронированной технике по территории аборигенов. Ну а поскольку украинские инженеры быстро заметили оплошности, то решили самостоятельно исправить недочёты немецких коллег. За основу взяли динамическую защиту «Контакт-1», которая считается сильно устаревшей, но лучше открытых участков скрывает прорехи в обороне немецкой кошки. Может показаться, что решение верное, вот только специалисты уверены в том, что это не так.

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Что примечательно, разработчики из компании Krauss-Maffei и Rheinmetall отмалчиваются и не комментируют самодеятельность украинцев. Вот только в сеть попали сообщения с немецких инженерных форумов, авторы которых открыто говорят о том, что смешение никелевой, гарвеевской и крупповской брони при соблюдении правильных пропорций способно привести к значительному усилению бронирования техники даже без необходимости наращивания толщины металлического слоя. И всё бы ничего, но ключевая особенность подобной системы кроется даже не в самих материалах, а в толщине переходов между слоями и наполнителях, несоблюдение чего способно значительно ослабить бронирование. Особенно важно ограничить проведение сварочных работ на поверхности брони и категорически не ставить динамическую защиту. Инженеры компаний Krauss-Maffei и Rheinmetall AG провели множество экспериментов, поэтому сделали всё, чтобы оптимизировать бронирование Leopard 2.

Одновременно с этим отмечается, что танк разрабатывался как атакующий, а значит он идеально подходит для проведения наступательных действий. Вот только наступление не предполагает неуязвимость, а значит требуется тщательное планирование операций и поддержка с воздуха. Ничего подобного у ВСУ нет, поэтому там просто положились на то, что машина крепкая и всё выдержит, попутно пытаясь усилить её характеристики. Эксперты полагают, что нет ничего удивительного в том, что безграмотные украинские инженеры попытались добавить свои системы защиты на Leopard 2, что могло привести к ухудшению некоторых характеристик. Похоже, в Берлине, приняли решение не вмешиваться в процесс модернизации своих танков, поскольку военным важно не только доказать высокую прочность машины, но и сохранить в тайне состав бронирования. Специалисты отмечают, что на этом особенности применения Leopard 2 в Украине не заканчиваются. Так, Rheinmetall оснащает танки компьютеризированной системой Trophy, способной нейтрализовать противотанковые ракеты и снаряды. Вот только такая система требует глубоких знаний всех аспектов работы танка, поэтому украинские экипажи не научились её использовать в полной мере. Причина лежит на поверхности, ведь военнослужащие ВСУ прошли 3-месячные курсы обучения, тогда как для освоения всех систем нужны годы практики.

Аналитики отмечают, что бронирование Leopard 2 и Abrams достаточно для эффективного противостояния российским модернизированным Т-72 и Т-90, но многое решает не бронирование и наличие тех или иных систем, а опыт. Танкисты ВСУ обладают навыками управления советской техникой, но немецкие машины слишком сильно отличаются, поэтому огромные потери Leopard 2 могут быть связаны ещё и с непрофессионализмом украинских военнослужащих. Не стоит забывать и о погодных условиях. Эксперты уверяют, что российские танки больше подходят для ведения боевых действий во время распутицы, тогда как тяжёлые немецкие машины придётся убрать в резерв.