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Шольц получил травму лица во время пробежки – в СМИ не исключают встречу с недовольным избирателем
По официальной версии Шольц упал во время утреннего бега, но некоторые журналисты имеют на этот счёт другое мнение

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Уровень доверия к властям в Германии стремительно падает. Правительство поддерживает меньше 30% жителей ФРГ, при этом многие люди выражают свою позицию открыто. Страну наводнили мигранты, а правительство вместо решения социальных вопросов увеличивает траты на армию, тогда как национальные проекты остаются за бортом. Шольц категоричен и считает проявлением демократии полную поддержку Украины. На прошлой неделе канцлер заявил о намерении полностью отказаться от атомных электростанций, но не афиширует растущую зависимость от угля. Словом, у рядовых немцев к нему накопилось много претензий, хотя недовольные есть всегда. Так вот, на этих выходных с Шольцом случился неприятный казус, вокруг которого ходят крайне противоречивые слухи.

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Известно, что канцлер был вынужден отменить запланированное мероприятие в Гессене в воскресенье из-за несчастного случая, произошедшего во время занятий спортом. Информацию подтвердил официальный представитель федерального правительства Германии. Оказывается, Шольц получил ушибы в области лица, когда упал во время пробежки. Официальная позиция сводится к тому, что непредвиденный инцидент не окажет значительного влияния на планы канцлера, а с понедельника 4 августа политик собирается восстановить свой обычный график. Следующим пунктом его расписания будет ежегодный приём в католической церкви, а сам он чувствует себя хорошо. Напомним, первоначально Шольц планировал посетить Гессен в воскресенье, чтобы поддержать министра внутренних дел и кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нэнси Фезер в рамках предвыборной кампании в парламент Гессена. Голосование намечено на 8 октября, поэтому времени остаётся всё меньше. 

Кроме того, в воскресенье Шольц планировал посетить город Херинген в Гессене, чтобы отметить 25-летнюю годовщину деятельности своего коллеги по партии, председателя комитета бундестага по внешней политике Михаэля Рота. На празднование было приглашено больше 130 гостей, а сам канцлер хотел пообщаться с избирателями и даже ответить на вопросы простых граждан. Михаэль Рот уже прокомментировал произошедшее, отметив, что в субботу с канцлером произошёл несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя очень хорошо, но все мероприятия придётся отменить, включая долгожданный и очень важный визит в Херинген. В немецкой прессе пишут, что во время пробежки Шольц встретился с недовольными гражданами, которых смущает политика правящих властей. Сам канцлер два дня на публике не появлялся, тщательно скрывая характер травмы. 

Ну а поскольку все мы когда-то падали и получали ушибы, то прекрасно знаем, как выглядит травма от падения, а как удар от кулака. Многие журналисты не исключают, что именно поэтому канцлер предпочёл отсидеться, чтобы не дразнить прессу и не давать очередной повод избирателям над ним потешаться. Хватит и того, что политика теперь называют за глаза обиженной ливерной колбасой. Известно, что уже пять лет Шольц делает две регулярные пробежки в неделю, на чём настояла жена канцлера. Похоже, Шоль начал набирать жирок, а так лишний вес будет заметен не так сильно. Пробежки даже вписаны в плотный график политика, а на официальном сайте СДПГ утверждается, что канцлер продолжает бегать так часто, как только возможно. При этом Шольц уверяет, что активно занимается и другими видами спорта, включая поездки на велосипеде и греблю. Пожалуй, гребля более безопасна, поскольку получить от рыбы кулаком по лицу почти невозможно. Как вы могли заметить выше, Шольц опубликовал фотографию с перевязанным глазом. Канцлер полагает, что это приведёт к появлению мемов, но захотел показать гражданам, в каком состоянии он находится. Похоже, политик не ошибся, ведь мемы уже здесь. 

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#политика #германия #шольц
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