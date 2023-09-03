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Шольц намерен отказаться от АЭС в пользу чистой энергетики, но забыл сказать о росте угольных ТЭЦ
Канцлер ФРГ сравнил атомную энергетику с "мёртвой лошадью" и намерен вкладывать средства только в возобновляемые источники

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Ещё недавно значительные объёмы газа в Европу поставлялись по российским трубопроводам, ну а сегодня надежда только на СПГ из США. Отмечается, что российские поставщики и здесь нашли свою нишу, увеличив поставки сжиженного газа на 40% за год, но это не идёт ни в какое сравнение с объёмами 2-летней давности. И всё же, РФ находит новые направления, тогда как Европа оказалась в довольно щекотливом положении. Фактически, место российского газа там занял американский, а значит все сказки об энергетической безопасности созданы исключительно для спокойствия местных жителей. На самом деле тёплая зима и весна позволили наполнить хранилища газа до рекордных показателей, а вот с генерацией энергии всё сложно, а особенно в Германии. Страна долгое время удерживала за собой место главного драйвера европейской экономики, но прогнозы относительно стабильности немецкой промышленности неутешительные. 

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Нужно понимать, что химической и автомобильной промышленности нужно много энергии, а ранее довольно значительная её часть генерировалась из российского газа. Сегодня положение кардинально изменилось. Так, ветряные станции дают 24.6% электричества, солнечная энергетика обеспечивает 10.6% потребностей страны, гидроэлектростанции генерируют всего 3.2%, тогда как ТЭС (сжигают газ) вносят скромную лепту в размере 11.4%. Ранее немалую часть нагрузки на себя брали атомные станции, но с недавних пор АЭС дают всего 6.4%. Несложно подсчитать, что это всего 60% от потребностей, а значит сегодня повысилась нагрузка на угольные электростанции, тогда как часть энергии закупается у Франции. Правительство старается не афишировать объёмы сжигания угля, поскольку это вредно для имиджа, продолжая вешать рядовым немцам лапшу на уши. По словам Шольца, страна будет уделять приоритет возобновляемым источникам энергии, когда речь идёт об обеспечении энергетической безопасности. Неясно, как с этим соотносится сжигания угля, ведь подобные моменты канцлер тактично обходит стороной. 

Очередной раз отвечая на вопросы прессы, Шольц добавил, что тема ядерной энергии в Германии окончательно закрыта и больше не является приоритетной областью. Политик назвал атомную энергетику «мёртвой лошадью», заверив СМИ в том, что использование АЭС нецелесообразно. Так, строительство новых атомных электростанций займёт не менее 15 лет, а затраты составят от 15 до 20 миллиардов евро. Канцлер подчеркнул, что процесс ухода от ядерной энергии включает в себя демонтаж существующей инфраструктуры. Он добавил, что для производства электроэнергии в будущем потребуется расширить мощности из возобновляемых источников, поэтому субсидироваться будет только чистая энергетика. Что любопытно, на этой неделе правящая партия одобрила проведение демонтажа атомных электростанций, срок эксплуатации которых ещё не истёк. Очевидно, что курс на деиндустриализацию взят, вот только совсем неясно, как Шольц будет через несколько лет объяснять избирателям факт роста угольных электростанций вместо считающихся безопасными АЭС.

Напомним, Германия начала процесс постепенного отказа от ядерной энергетики ещё в 2011 году. В 2022 году из-за ограничения доступа страны к энергетическим ресурсам и отказа от российского газа Шольц решил временно продлить работу атомных электростанций «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд». Все три АЭС генерировали достаточно энергии для обеспечения 10 миллионов домохозяйств, но в апреле работа их была прекращена. Как вы могли прочесть выше, теперь Германия полагается на уголь и закупает энергию во Франции. Кстати, французы получают большую часть электричества со своих АЭС, но также столкнулись с проблемами, поскольку Нигер отказывается поставлять уран, а постоянные революции грозят оставить Макрона без дешёвой рабочей силы. 

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#германия #аэс #чистая энергетика
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