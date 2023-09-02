Танк настолько старый, что действующих инструкторов в армии почти не осталось, поэтому пришлось обратиться к тем, кто учил управлению Leopard 1 больше 30-ти лет назад

Уже почти 3 месяца украинская армия ведёт активное контрнаступление. Мнение Киева и Москвы относительно результатов операции разделились, но даже американские аналитики настроены скептически, поскольку за это время ВСУ удалось пройти только через так называемую серую зону, а впереди несколько укреплённых линий обороны. При этом эксперты отмечают, что НАТО настояло на снижении количества иностранной техники во время наступления, поскольку потери слишком велики. Ну а поскольку без танков наступать невозможно, то было решено выдать украинцам старые Leopard 1. На этой неделе подтянулись эксперты НАТО, рассказывающие удивительные истории о том, почему старый немецкий танк для ВСУ лучше нового Leopard 2. Неясно, что по этому поводу думают танкисты, которых пересаживают с Т-64 на Leopard 1, но выбора у этих ребят нет, ведь первая партия машин уже в Украине.

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НАТО пытается заставить Швейцарию передать ещё несколько десятков танков, но пока безуспешно. Похоже, это далеко не все сложности, с которыми пришлось столкнуться, о чём пишут журналисты The New York Times. По данным издания, на данном этапе запланирована передача Украине 100 машин, но никто точно не может назвать сроки, поскольку каждый танк требует восстановления. Машины десятилетиями стояли на консервации, а значит по каждой проводятся длительные и довольно затратные восстановительные работы. Мало того, когда в Германии начали искать инструкторов для обучения украинских экипажей, то выяснились неожиданные подробности. Так, в самой Германии почти не осталось работающих инструкторов, которые ещё знакомы с Leopard 1, поэтому вначале там наняли экспертов из Нидерландов и Дании. В этих странах старый танк стоял на вооружении намного дольше, но даже этого не хватило, поэтому пришлось помести по сусекам и вернуть в строй какое-то количество отставных экспертов, служивших в немецкой армии в 80-х годах.

Как бы там ни было, но инструкторов с большим трудом нашли, а первые украинские экипажи уже подготовлены. Известно, что командует программой обучения бойцов ВСУ бригадный генерал Андреасу Марлоу. Именно он ответственен за процесс подготовки, поэтому вынужден нахваливать старый танк. Например, Марлоу заявил о том, что Leopard 1 превосходит советский Т-72. Оказывается, у немецкой машины есть система ночного видения, стабилизирующий механизм для пушки и возможность быстрого движения назад. Она также проще в ремонте и обслуживании. Кроме того, важным аспектом является количество такой техники. Похоже, генерал заврался, поскольку преимуществ у Leopard 1 нет никаких. Эксперты полагают, что по бронированию старый немецкий танк может сравниться с советским Т-55, но превосходит аналог по ударной мощи за счёт пушки. При этом обе машины настолько устарели, что никого не пробивают, а высокая манёвренность в данном случае не сыграет решающей роли на поле боя.