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Западная пресса: ВСУ используют тактику «салями» для прорыва первой линии обороны армии РФ
По данным Defence24, украинская армия приблизилась к первой линии обороны РФ

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За последние недели украинские власти рассказали своим гражданам несколько невероятных историй, каждая из которых была благополучно забыта общественностью уже на следующее утро. Похоже, патриоты предпочитают меньше думать, тогда как обычные граждане давно не имеют права голоса, ну а в Киеве звучат довольно любопытные заявления. Например, замминистра обороны Украины заявила, что Работино взят ещё в пятницу. С тех пор Маляр помалкивает, а всё это вступает в противоречия с реальностью. По данным российских военкоров, в последние дни украинские вооружённые силы проводили наступательные операции в направлении Токмака и вдоль реки Мокрые Ялы. При этом значительных успехов нет, а населённый пункт Работино так и не взят. 

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По данным аналитиков Defence24, даже если посёлок и перейдёт под контроль ВСУ, то это будет значить только то, что украинская армия вплотную приблизилась к первой линии российской обороны. Выходит, что всё это время несколько сотен тысяч солдат топтались на крошечном участке в серой зоне, который не имел достаточного количества фортификационных сооружений. Но даже здесь ВСУ не имеют успехов, а расстояние от Работино до первой линии обороны составляет около 6 километров, которые ещё нужно пройти. Продвижение в направлении к югу от Новосёлки и Угледара охватывает территорию 286 квадратных километров с множеством укреплённых деревень, большинство из которых расположено у реки Мокрые Ялы. Расстояние на этом участке до первой линии обороны России превышает 10 километров.

Ну а между тем ВСУ уже успели ввести основные силы в бой. По информации Defence24, на середину июля украинская армия задействовала следующие бригады: 23-ю, 31-ю, 33-ю, 118-ю механизированную бригаду, 47-ю штурмовую бригаду (механизированная), 37-ю бригаду морской пехоты, 3-ю специальную бригаду Нацгардии «Спартанец», 12-ю бригад» «Азов» (запрещена в РФ) Нацгвардии, 15-ю бригад» «Кара-Даг» и 47-я артиллерийскую бригаду. Уже в августе в бой вступили свежие подразделения: 21-я, 32-я, 41-я, 43-я, 44-я, 88-я, 116-я, 117-я механизированные бригады, 38-я бригада морской пехоты, 82-я десантно-штурмовая бригада, 1-я специальная президентская бригада «Буревий», 14-я штурмовая бригада «Червона калина», 15-я мобильная пограничная бригада «Сталевий кордон» и объединённая штурмовая бригада Нацполиции «Лють».

Не все бригады из второго эшелона участвуют на юге Запорожья и Донбасса. Некоторые из них были перераспределены для укрепления северного участка фронта, а другие направлены в район Артёмовска и Северска. В итоге в Defence24 делают вывод, что у Украины всё ещё остаются значительные резервы, включая 7 бригад, которые пока не задействованы. Эксперты отмечают, что предугадать итоги продолжающейся наступательной компании сложно, но командование ВСУ продолжает тактику «салями». Это значит, что украинская армия медленно вытесняет российские силы с позиций, занимая линии обороны слой за слоем. В российской прессе всё это принято называть «мясными штурмами». В этом случае подчёркивается, что украинские солдаты наступают группами различного размера на протяжении многих дней до тех пор, пока на данном участке не теряют основную часть своей  группировки или не захватывают тот или иной населённый пункт. Часто в ходе контратаки ВСУ вынуждены отступать, а спустя какое-то время снова пытаться взять тот же посёлок. 

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#аналитика #сво #политика #всу #армия
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