Высокопоставленный генерал Бундесвера заявил, что Leopard 2 слишком сложны для украинских танкистов

Известно, что украинское командование возлагало большие надежды на немецкие танки. Leopard 2 считался настолько мощным и защищённым, что танки бросили в бой в первые же дни наступательной операции. В итоге потери оказались огромные, а военкоры пишут, что реальной пользы от немецких кошек ВСУ не увидели. Машины не успевают показать себя в реальном бою, поскольку попадают на мины и становятся лёгкими мишенями для вертолётов и артиллерии. Отмечается, что в последнее время Leopard 2 почти не используется украинской армией, поскольку командование НАТО приказало машины беречь. Ну а на замену уже идут старые Leopard 1, которые считаются лишь бледной тенью от более современных танков.

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Эксперты отмечают, что по своему бронированию Leopard 1 способен тягаться только с советским Т-54/Т-55, тогда как по ударной силе примерно соответствует Т-64. При этом западные аналитики констатируют, что на Запорожском направлении основные боевые действия ведутся на равнинной местности, а мест, где можно технику спрятать, крайне мало. Именно поэтому украинские солдаты крайне недовольны тем, что их с Т-64 пересадят на Leopard 1, но выбора у военнослужащих просто нет. Журналисты The Financial Times поговорили с некоторыми танкистами, многие из которых считают немецкий танк слишком уязвимым и не подходящим для ведения боевых действий. Никаких преимуществ перед советскими машинами бойцы ВСУ не находят, а вот у генерал-лейтенанта бундесвера на этот счёт есть собственное мнение. Андреас Марлоу признаёт, что по сравнению с современными машинами Leopard 1 действительно устарел, но для украинской армии он подходит гораздо больше, чем прокачанный Leopard 2. Оказывается, машины, выпускаемая с 1960-х годов, обладает рядом преимуществ перед современными боевыми единицами, которые ВСУ поставляли страны НАТО.

Прежде всего генерал уверяет, что украинским бойцам понравится простота эксплуатации и обслуживания, ведь танк очень неприхотлив. Leopard 1 очень дешёвый, что делает его идеальным вариантом, тогда как более дорогие машины стоят в разы дороже, не говоря уже о том, что ремонт подобной техники обходится в копеечку. Марлоу уверен, что таких танков Украина получит очень много, ведь многие европейские страны готовы пойти на компромисс и отдать ВСУ старую технику, поскольку не хотят расставаться с новыми Leopard 2 и другими машинами. Это значит, что можно брать количеством, ведь сегодня украинское командование находится в стеснённых обстоятельствах и вынуждено экономить. В будущем сотни танков позволят прорвать российскую оборону. Марлоу также отметил, что танк более манёвренный, чем современные машины, поэтому понравится украинским экипажам.

Судя по всему, генерал забывает о том, что Leopard 1 пробивается с любого российского танка, при этом представители Западной прессы и вовсе упускают, что старых Т-72 в армии РФ почти не осталось. Большую часть составляют модифицированные машины, которые значительно превосходят даже Leopard 2А4 и могут составить конкуренцию Leopard 2А6. При этом старый немецкий танк может пробить Т-72 только с расстояния 1500 метров, а прокачанные Т-72Б3 и Т-72Б3М и вовсе для него считается неприступной крепостью. В данном случае количество не имеет значения, ну а все фантазии генералов НАТО выглядят удивительно, поскольку они лучше других осознают вызовы, с которыми старый Leopard 1 столкнётся на полях Запорожской области.