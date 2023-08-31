Дыра под названием Downfall продолжает преследовать Intel

В последнее время рынок процессоров штормит. Вначале стало известно о появлении критической уязвимости Downfall, после чего на сцену вышла Inception. Первая актуальна на процессорах Intel, тогда как вторая представляет собой дыру в продукции AMD. По мнению экспертов, Inception не имеет значительной опасности как для массовых пользователей, так и для корпоративного сектора, а вот Downfall крайне неприятна и сильно снижает быстродействие компьютеров. Недавно Intel выпустила специализированный патч, препятствующий хакерам взломать ОС, вот только эксперты отмечают, что заплатка требует не только программных изменений, но и корректировки в микрокоде процессоров, а это влечёт за собой ухудшение производительности на уровне 39% во многих сценариях.

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Информация тут же вызвала негодование среди обычных пользователей и корпоративных клиентов, ведь Downfall затронула миллиарды процессоров Intel по всему миру, предоставляя злоумышленникам доступ к паролям, в том числе в облачных сервисах. Оказывается, дыра присутствовала на процессорах Intel на протяжении восьми лет, начиная с момента появления линейки Skylake в 2015 году. В итоге в сети появилась информация о том, что против Intel готовится массовый коллективный иск. Ключевая жалоба связана с негативным воздействием устранения уязвимости Downfall на производительность процессоров. Истцы требуют компенсации за потери, вызванные снижением производительности, проблемами с безопасностью и обесцениванием стоимости систем.

Аналитики предполагают, что хакеры пользовались уязвимостью на протяжении многих лет, но общественность узнала об этом только летом 2023 года, благодаря докладу специалиста из Google. Проблема была предана широкой огласке, но не исключено, что в Intel знали о существовании дыры давно, просто не могли придумать средство, позволяющее закрыть уязвимость без снижения быстродействия. В настоящее время коллективный иск находится на стадии формирования, а истцы принимают заявки, что позволит оказать на компанию максимальное давление. Суть иска заключается в том, чтобы заставить Intel компенсировать пользователям убытки, возникшие из-за уязвимости Downfall. Отмечается, что люди, покупали процессоры, рассчитывая на заявленную производительность, вот только сегодня у пользователей есть всего два выхода: оставить систему уязвимой для хакеров, или потерять в быстродействии процессора.

Юристы полагают, что суд может встать на сторону истцов, а значит Intel столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями. Точная сумма штрафных санкций не оговаривалась, но потери могут оказаться критическими, а имидж компании уже подорван. Реальность проигрыша Intel вполне вероятна, поскольку ранее в аналогичной ситуации оказалась Apple, заплатившая 500 миллионов по коллективному иску о замедлении работы iPhone из-за проблем с аккумуляторами. Истцы утверждают, что покупали процессоры в ожидании полной производительности, но теперь им предстоит выбирать между безопасностью и быстродействием. Отказ от установки патча делает системы уязвимыми, а его установка снижает производительность на 39% или даже больше. Важно отметить, что проблемы с уязвимостью Downfall происходят на фоне финансовых трудностей Intel, поскольку компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны AMD. Как уже было сказано выше, у красных бывают и свои проблемы, но дыр в продукции тётушки Су значительно меньше. В итоге Inception признана несущественной, ну а Intel предстоит сполна заплатить по счетам за ошибки инженеров и действующего руководства.