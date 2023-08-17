Проблемы, как правило, наблюдаются только в ограниченном количестве сценариев и не затронут обычных пользователей

Несколько дней назад стало известно о выходе большой заплатки для процессоров Intel. Результатом стало устранение критической уязвимости под названием Downfall, которая ставит под угрозу безопасность компьютера. В ходе тестирования эксперты убедились, что обновление частично снижает быстродействие процессора до 39%. При этом в большинстве случаев проблема остаётся незаметной, поскольку критические просадки отмечены в некоторых сценариях. Проще говоря, обычные пользователи не заметят никаких проблем. Ну а эксперты констатируют, что со временем Intel и вовсе решит вопрос со снижением быстродействия, а значит ничего страшного не происходит. В это же время фанаты AMD указывают на то, что подобные проблемы преследуют компанию Intel, но обходят стороной красных. Якобы, под руководством Лизы Су дыр и уязвимостей почти не бывает. Вполне возможно, что всё дело в том, что процессоры Intel просто популярнее, ну а с ростом продаж продукции AMD фиксируются всё новые уязвимости.

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Совсем недавно специалисты обнаружили уязвимость «Inception», которая актуальна только для процессоров красной команды. С тех пор AMD не предоставила деталей о влиянии этой проблемы на производительность, но уже успела внедрить рабочую заплатку. Поскольку данных нет уже достаточно давно, то получить все ответы решили эксперты Phoronix, обнаружившие заметное снижение производительности. Отдельно отмечается, что массовым пользователям посыпать голову пеплом не стоит, поскольку программная заплатка оказывает влияние только на определённые типы приложений. Для справки: «Inception» стремится ввести процессор в заблуждение, создавая определённые инструкции, которые заставляют процессор выполнять одну и ту же операцию многократно. В результате может возникнуть риск утечки данных, что имеет серьёзные последствия для организаций, обрабатывающих «конфиденциальные данные». Ну а поскольку такая уязвимость затрагивает все процессоры архитектуры Zen, то это тут же вызвало беспокойство среди миллионов пользователей.

Что странно, на данный момент AMD ещё не выпустила полноценную заплатку, устраняющую уязвимость. По словам экспертов Phoronix, при активации архитектурных особенностей можно заблокировать дыру в безопасности на процессорах Zen 1 и Zen 2, тогда как владельцам процессоров Zen 3 и Zen 4 потребуется подождать. В то же время AMD уже выпустила обновлённый микрокод для процессоров семейства EPYC. Тесты, проведённые на процессоре AMD EPYC 7763 вызывают неоднозначную реакцию. Как оказалось, предложенное решение вызывает снижение производительности процессора до 54%. Для более глубокого понимания предстоящих тестов важно упомянуть о результатах в безопасном режиме выполнения инструкций RET и других. Следует отметить, что различные способы решения проблемы, предоставленные AMD, включают в себя как варианты, основанные на аппаратных решениях, так и полностью зависящие от нового микрокода, что может влиять на изменение производительности.

Итак, специалисты Phoronix провели большое тестирование в ряде популярных приложений. Согласно результатам, новые меры по так называемому «смягчению» практически не оказывают влияния на производительность пользовательских приложений. Большие потери скорости были отмечены только при сжатии 7zip, где производительность снизилась на примерно 13%. Впрочем, об этом мы уже писали выше, а значит обычные пользователи вряд ли почувствуют негативное воздействие в случае внедрения мер по смягчению. А вот в ресурсоёмких приложениях (например, MariaDB) было зафиксировано значительное снижение производительности. В результате компромисс между безопасностью и производительностью оказался слишком дорогим, ведь реальное быстродействие снизилось более чем на 50%, что подчёркивает серьёзное влияние микрокода на приложения, ориентированные на обработку данных.