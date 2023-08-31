На официальном канале ЧВК "Вагнер" появилось видео, на котором Пригожин передал привет всем тем, кто обсуждает его гибель и рассказал, что находится в Африке, а на календаре вторая половина августа. Предполагается, что ролик записан 19 или 20 августа.

Катастрофа самолёта Пригожина обрастает новыми деталями, а эксперты всех мастей генерируют всё более невероятные версии. При этом российские власти не добавляют ясности, поскольку дают минимальное количество информации и не спешат с итогами расследования. К примеру, личности погибших были установлены только с помощью ДНК-экспертизы, но тесты остались засекречены. До сих пор нет официальной версии, которая бы пояснила причины падения, хотя обычно на понимание проблемы уходит не так много времени. Родственники Пригожина отмалчиваются, а ведь есть ещё и другие жертвы, о смерти которых многие вообще забывают.

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Ну и регулярно по сети курсируют слухи, авторы которых уверены в том, что никакой гибели основателя ЧВК «Вагнер» не было. Якобы, на самом деле Пригожин ушёл в тень, а государство знакомо с происходящим, поэтому не спешит оглашать результаты расследования. Достаточно и итогов тестов ДНК, ну а сегодня у любителей сенсаций появилась новая надежда. Так, на официальном канале ЧВК «Вагнер» было опубликовано любопытное видео. Возможно, оно не вызвало бы ажиотажа, если бы сам Пригожин не назвал сроки выхода в Эфир. По его словам, сейчас вторая половина августа 2023 года, а сам он находится в Африке. Оказывается слухи о его смерти сильно преувеличены. Также основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что сейчас выходные, ну а любителей обсуждать его заработки и другие личные дела, он заверил, что всё в порядке.

Если посмотреть на календарь, то запись могла быть сделана 19 и 20 августа. Именно в эти дни Пригожин и был в Африке, поэтому всё сходится. Гадать мы с вами не будем, поскольку есть официальная версия, а также заявления семьи бизнесмена. На этом фоне крайне сдержанную позицию высказывают оставшиеся командиры ЧВК «Вагнер». Известно, что после смерти Пригожина контроль над финансами перешёл в руки сына погибшего, тогда как «вагнеровцы» подчиняются Лотосу. Это легендарный командир, имеющий звезду Героя России. Также в прессе пишут, что «музыканты» покидают Беларусь, а количество палаток в лагере возле населённого пункта Осиповичи сократилось на 30%. Не исключено, что бойцы передислоцируются в Африку, где они гораздо нужнее, ведь революции на континенте продолжаются. Что до ролика, то вы можете посмотреть его по ссылке ниже и сделать собственные выводы. Автор данного материала полагает, что Пригожин погиб. Хотя, в 2019 году пресса уже хоронила бизнесмена, но тогда обстоятельства и глобальная напряжённость были совершенно иного уровня.

Вообще, видео довольно противоречивое, поскольку 19 и 20 августа никто в прессе не писал о гибели Пригожина, поэтому его заявления выглядят по меньшей мере странно. Ссылка на видео: https://t.me/wagnernew/9917