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В Габоне состоялся государственный переворот – Франция потеряла уран, нефть и другие ресурсы
У Франции остаётся всё меньше союзников в Африке

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Аналитики отмечали, что за последние несколько десятилетий Россия смогла наладить экономические и политические связи с большинством европейских стран, но наиболее дружественные отношения сложились с Германией и Францией. Меркель и Оланд стали гарантами Минских соглашений, а до этого поставили свои подписи под договорённостями с Януковичем и стоящей на Майдане оппозицией. Спустя годы выяснилось, что канцлер Германии и Президент Франции сознательно обманывали Москву, но продолжали лгать не только российским, но и собственным гражданам. Потери Германии предстоит оценить в будущем, поскольку страна стремительно теряет промышленный потенциал, а экономика находится не в лучшем виде. Что до Франции, то действия властей этой страны уже нашли отражение в многочисленных актах неповиновений в Африке, но всё только начинается. 

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Десятилетиями Франция использовала рабский труд африканских жителей, получая доступ к бесплатным ресурсам, что позволяло насыщать экономику деньгами. Недавно произошёл военный переворот в Нигере, что привело к значительным вызовам для всего региона и грозит дефицитом урана для Франции. Пока Макрон пытался давить на Нигерию, заставляя правительство этой страны начать военную интервенцию, голову подняли в Габоне. Сегодня стало известно о том, что в этой стране случился военный переворот. Так, был свергнут президент Али Бонго Ондимба, который только недавно был переизбран. По данным местного телеканала Gabon 24, власть в свои руки взяли высокопоставленные военнослужащие, которые отказались признать результаты спорных выборов. Многие независимые аналитики отмечали, что выборы прошли с большими нарушениями. Например, власти отключили интернет по всей стране, а также ввели комендантский час. Доступ к информации оказался ограничен, а на выборах присутствовали только французские наблюдатели. Макрон признал результаты выборов, ну а оппозиционный кандидат выразил обвинения в адрес правительства, утверждая, что в некоторых регионах страны избирательные бюллетени содержали только одного кандидата – действующего президента Али Бонго Ондимба.

По данным информационного агентства AFP, с самого утра в столице Габона слышны выстрелы, а власти предпочли не давать комментариев. На кадрах мелькали военнослужащие и полицейские, которые и осуществили переворот, а сами путчисты немного позднее выступили перед народом. Так, группа из 12 военных и полицейских высказалась от имени «Комитета перехода и восстановления институций». Путчисты обвинили президента в неэффективном управлении, в результате которого страна столкнулась с угрозой социальной нестабильности. Военнослужащие выразили обеспокоенность последствиями такого управления и подчеркнули острую необходимость в восстановления правопорядка. Аналитики отмечают, что переворот в Габоне станет ещё одним ударом по экономике и имиджу Франции. Подобные происшествия уже имели место в Гвинее, Мали, Буркина-Фасо и в Нигере. Если говорить о Центральной Африке, то власть пока сохраняет только Идрис Деби Итно. В 2021 году он занял место своего отца и является легитимным правителем Чада. 

Макрон с президентом Габона

Что до Габона, то семья Али Бонго Ондимба удерживала власть в стране на протяжении более 50 лет. Отец Али Бонго Ондимба стал президентом в 1967 году и правил страной до 2009 года. Сам Али Бонго Ондимба, занявший должность после смерти отца, только что был переизбран на третий семилетний срок с результатом 64.27% голосов при явке избирателей в 56.65%. В последние годы его управления были заметны признаки нестабильности, а первые требования об отставке возникли ещё в 2016 году. Как один из членов ОПЕК и важный экспортёр нефти, страна имеет значительное влияние на мировом рынке. Габон богат ураном, древесиной, железной рудой и марганцем. Компания Eramet уже объявила о временном приостановлении деятельности в стране, ну а всё это станет неприятным сюрпризом для Франции, ведь дешёвых ресурсов остаётся всё  меньше, а жители Африки не хотят больше кланяться европейцам. Российские аналитики отмечают, что Москва не лезла в дела Франции, но Макрон решил, что ему дозволено вмешиваться в геополитические интересы Кремля. Похоже, за принятые решения придётся платить. 

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#политика #государственный переворот #габон
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В Гане состоялся государственный переворот – Франция потеряла уран, нефть и другие ресурсы
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