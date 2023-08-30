Американские журналисты не могут определиться в том, сможет ли украинская армия достичь поставленных целей или нет

Вчера стало известно о проведении переговоров между главкомом ВСУ Залужным и высокопоставленными представителями НАТО. В прессе пишут о неких договорённостях, в рамках которых США решили дать Украине ещё один шанс. Уже сегодня дан старт новой программе помощи, что позволит нарастить украинскую армию оружием и техникой к весенней наступательной компании. При этом выдвинуты требования и относительно разворачивающегося контрнаступления. Якобы, ВСУ должны прорвать первую линию обороны, а уже несколько недель фиксируется активное противостояние в населённом пункте Работино.

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В Министерстве обороны Украины заявили, что посёлок уже взят, а также поделились своими фантазиями по поводу прорыва российских оборонительных позиций, тогда как даже в американской прессе настроены скептически. The New York Times пишет о том, что украинское командование не сможет реализовать поставленные цели за то время, что осталось до сезона осенних дождей. Именно поэтому планы о взятии Токмака можно смело назвать нереализуемыми, не говоря уже о попытках перерезать сухопутный коридор в Крым. При этом в том же издании демонстрируют спутниковые снимки и уверяют, что ВСУ всё же прорвали первую линию обороны РФ. Журналисты подчёркивают, что достигнуто это было с большими потерями и заняло гораздо больше времени, чем изначально планировалось.

В The New York Times отмечают, что для достижения Токмака украинским вооружённым силам предстоит прорваться ещё через две линии российской обороны. Эти линии включают новые траншеи, минные поля, земляные укрепления, противотанковые рвы и другие преграды. Журналисты полагают, что в случае реальной опасности, российское командование может направить подкрепление в Работино, в то время как вторая и третья линии обороны готовятся к сражению. Отмечается, что на этом участке ВСУ задействовали все свои резервы, а в результате понесли огромные потери в технике и живой силе. Всё это ставит большой вопрос перед Пентагоном, ведь в оборонном ведомстве США всё ещё верят, что украинская армия может продвинуться дальше. Вообще, статья американских журналистов пестрит противоречиями. Например, там признают огромные потери и неэффективность наступления, но почему-то продолжают рассказывать о значительных успехах ВСУ. Помощь со стороны США постепенно сокращается, а представители Пентагона прямо сказали о том, что не смогут поставить столько же техники в 2024 году, как это было в начале 2023. Получается, что наступательный кулак украинской армии окажется не таким мощным, но ожидания от ВСУ при этом остаются высокими.

Российские военкоры предлагают запастись терпением и подождать. По некоторым данным, российское командование готовится к собственному контрнаступлению. С этой целью армия РФ успешно уничтожает украинские резервы, ну а направление удара остаётся неизвестно. Не исключено, что будет продолжена операция на Купянском направлении, но вполне может стать реальностью попытка взятия Часова Яра под Артёмовском, что поставит точку в весенне-зимней компании, которую начал Пригожин и ЧВК «Вагнер».