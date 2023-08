Встреча Залужного с генералами НАТО прошла в секретной обстановке

Лето подходит к концу, а с ним и завершается 3-месячный цикл украинского контрнаступления. В настоящее время Киев пытается взять Работино, а представители Минобороны твердят, что населённый пункт уже перешёл под контроль ВСУ. При этом отдельные чиновники рисуют красивые стрелочки, рассказывая прессе о том, как после этого разрушится первая и вторая линия обороны РФ. Сложно сказать, что по этому поводу думают в Пентагоне, поскольку оттуда поступают крайне противоречивые новости. Похоже, американские власти нашли консенсус с командой Зеленского и готовы дать Украине ещё один шанс. Ясно, что ставки на 2023 год больше не делаются, поскольку на носу сезон дождей, а значит конфликт в 2024 году не только не завершится, но и войдёт в новую стадию.

Пресса сообщает, что несколько дней назад состоялась многочасовая встреча между высокопоставленными представителями НАТО и украинского командования. Основная тема разговоров состояла в создании инструментов, позволяющих продлить конфликт на следующий год и не допустить поражения ВСУ. В ходе дискуссии было решено предоставить Киеву истребители F-16, но с условием, что ВСУ смогут использовать самолёты более эффективно, чем танки и броневики, а значит нужна новая стратегия. В случае, если украинская армия не сможет остаться на своих позициях и начнёт отступать, то может возникнуть необходимость заморозки конфликта. Отмечается, что со стороны Украины в переговорах участвовал Залужный, тогда как интересы НАТО представляли Кристофер Каволи, занимающий пост главкома вооружённых сил Европы, а также начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. Встреча состоялась на границе между Польшей и Украиной.

По имеющимся данным, генералы провели пятичасовые дебаты о стратегии, которую следует выбрать для усиления контрнаступления ВСУ. Были рассмотрены итоги летней наступательной компании, а также предложены решения о планах зимней наступательной операции и действиях на 2024 год. По данным The Wall Street Journal, американские представители выразили недовольство медленным прогрессом ВСУ и предложили Залужному пересмотреть тактику, сосредоточив усилия на слабых местах российской обороны на юге, с постепенным продвижением к Азовскому морю. Залужный отметил, что американцы недостаточно хорошо понимают особенности российско-украинского противостояния и используют старые аналогии, которые неприменимы в современных условиях. Журналисты The New York Times, отмечают, что представители НАТО поставили Украине задачу перерезать сухопутный коридор из России в Крым. Американские генералы уверены, что цель достижима, но решили перенести свои планы на 2024 год.

На этом фоне отмечаются новые требования Украины к НАТО о дополнительных поставках оружия и техники. Представители альянса не стали отказываться от обязательств, но дали понять, что в настоящее время в Вашингтоне сомневаются в существовании возможности оказать такую же военную помощь, как в начале 2023 года. Виной всему скромные успехи ВСУ, ну а Залужный пытался убедить союзников в том, что успешный прорыв возможен. Украинский генерал сослался на успехи в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. Как уже было сказано выше, в Киеве пытаются представить факты таким образом, что продвижение на этом направлении идёт по плану, тогда как всё говорит о том, что успехи ВСУ здесь скромные и не соответствуют заявлениям Залужного.