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Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
Если ракета появится на Су-57, то она также станет доступна и на Су-35

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Российские власти утверждают, что истребитель пятого поколения Су-57 принимает активное участие в СВО, нанося удалённые удары по целям на территории Украины. Военные эксперты отмечают, что делается это за счёт ракет, способных бить на расстояние до 200 километров с высокой точностью (по другим сведениям до 120 километров). Таким образом машина не светится на радарах, а её боевые характеристики постоянно совершенствуются. Как стало известно, уже совсем скоро российский истребитель получит ещё более продвинутые ракетные комплексы, о чём сообщают осведомлённые источники со ссылкой на оборонно-промышленный комплекс. 

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Отмечается, что дальность новой высокоточной ракеты составит до 300 километров, что позволит поражать воздушные цели, находясь в полной безопасности от ПВО противника и других летательных объектов. Ну а уже совсем скоро проверка эффективности новых боеприпасов будет проведена в реальных боевых условиях, а значит дальность поражения целей в СВО только увеличится. Подробных деталей на этот счёт нет, но эксперты не исключают, что речь идёт о передовой управляемой ракете класса «воздух-воздух» РВВ-БД - Р-37М. Ракета появилась на вооружении российской армии в 2018 году, но в силу конструктивных особенностей может быть использована только на высотных перехватчиках МиГ-31. 

Не исключено, что речь идёт о новой модификации Р-37М, которая теперь может быть принята на вооружение истребителем Су-57. Ну и нельзя не добавить, что Р-37М представляет собой дальнейшее развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, которая была принята на вооружение в 1989 году. Новая ракета предназначена для уничтожения как высоколетящих (до 25 километров), так и низколетящих (до 15 метров) целей на расстоянии более 300 километров. Кстати, если ракету получит Су-57, то она также станет доступна и на Су-35, который сегодня взял на себя основные задачи в СВО и считается самым современным массовым истребителем российской армии. Подобное вооружение будет кстати на фоне разговоров о появлении в украинском небе истребителей F-16. Не исключено, что после того, как новая российская ракета начнёт поражать цели с расстояния до 300 километров, в США передумают посылать самолёты на Донбасс. Пока же формируется так называемая «истребительная коалиция», а страны НАТО намереваются передать Украине около 60 пусть и устаревших, но боевых самолётов. 

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#военные технологии #авиация #истребители #су-57
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PanzerK
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