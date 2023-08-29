Комплекс получит высокую защищённость и мобильность

Несколько дней назад в сети появились кадры запуска российского дрона-камикадзе «Ланцет» с мобильной платформы. Похоже, речь шла о кустарном решении в виде прицепа, а в целом идея не лишена логики, поскольку машина обладает высокой мобильностью и способна наносить удары с близкого расстояния до цели, а после быстро покидать место ведения боевых действий. Идея интересная, но реализация хромает, тогда как российские инженеры работают над более эффективным решением, позволяющим выпускать целый рой дронов, нанося критическое поражение целям как на линии соприкосновения, так и в тылу противника.

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Речь идёт о мобильной пусковой платформе, макет которой засветился в интернете. Отмечается, что в настоящее время проект находится на этапе разработки, а сроки реализации остаются неизвестны. При этом сама установка объединяет пусковую систему и пункт управления. Производством занимаются специалисты концерна «Калашников», а сам комплекс предназначен для запуска последней версии «Ланцета», известной как «продукт 53». Этот беспилотник имеет четыре складывающихся крыла, что позволяет разместить его в специальных контейнерах.

Вся система размещена на базе грузового автомобиля «Патруль» КамАЗ-5350 или защищённого «Астейс». На картинке можно увидеть пусковой механизм с шестнадцатью контейнерами, а также пункт управления, в котором могут разместиться сразу два оператора дрона-камикадзе. Кабина сможет похвастать дополнительным бронированием, где операторы смогут рассчитывать на повышенную защиту, ну а изюминкой станет сама пусковая установка, позволяющая вести огонь по множественным целям. Специалисты отмечают, что комплекс предоставит возможность запускать дроны с различных площадок, после чего оперативно менять свою позицию. Такой массированный запуск позволит поразить больше целей и использовать несколько беспилотников для одновременного удара по одному объекту. На этом фоне все рассказы об эффективности сетки рабицы для защиты танков и броневиков ВСУ и вовсе кажутся несерьёзными.

Российские эксперты отмечают, что «Ланцеты» постоянно модернизируются с учётом боевого опыта СВО. Одновременно с этим эволюционирует и пусковая платформа, ведь в настоящее время беспилотник стартует с катапульты. Решение объединить пусковую установку с пунктом управления кажется логичным, а высокая мобильность платформы позволит значительно увеличить эффективность применения «Ланцетов». Напомним, это не единственное решение, которое в скором времени появится в зоне проведения СВО. Сегодня мы писали о первой в мире беспилотной платформе, работающей по принципу авианосца. Такие беспилотники уже получил название «авиаматка», а с подробностями вы можете ознакомиться по ссылке.