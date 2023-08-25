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В СВО засветилась мобильная пусковая установка для «Ланцетов»: дроны стали ещё более опасны для ВСУ
Повышенная мобильность позволит совершать запуски в непосредственной близости к целям ВСУ

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Иногда бывает так, что оружие имеет уникальные характеристики и должно произвести настоящую революцию в своём классе. Вот только на пути встают реальные вызовы, а в результате становится очевидно, что недостатки превышают достоинства, а обычные солдаты предпочитают проверенные временем инструменты.

Но бывает и так, что изначально кажущаяся невзрачной технология демонстрирует впечатляющие результаты. Обычно происходит это потому, что у оружия нет откровенных минусов, что позволяет увеличить количество сценариев использования. К числу последних относится российский беспилотник Ланцет. 

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Не так давно в Украине заявили, что именно этот дрон-камикадзе представляет реальную опасность для живой силы и техники на передовой, поскольку остаётся невидимым до выхода на цель, а также имеет высокую точность поражения. Теоретически ударная сила аппарата невысокая, но за счёт точности он способен выводить из строя даже танки, что было многократно подтверждено при помощи видеофиксации. В итоге данный тип барражирующего боеприпаса стал основным в своём классе и активно используется российскими вооружёнными силами в зоне проведения СВО.

Эксперты отмечают, что дрон уже прошёл несколько модернизаций с учётом боевого опыта, тогда как последняя версия способна поражать тяжёлую бронетехнику на расстоянии до 40 километров, находясь в воздухе до одного часа. Судя по всему, Ланцет станет ещё опаснее, о чём и сообщает российская пресса. 

Как стало известно, дрон-камикадзе получил мобильную пусковую систему, которая значительно упростит применение беспилотника. Пусковая установка может устанавливаться в прицеп, который крепится к обычному легковому автомобилю. Не исключено, что в будущем конструкцию установят на крышу внедорожника, но в данном случае пока всё ограничивается указанным выше комплексом. Эксперты отмечают, что за счёт высокой мобильности появилась возможность быстро переместиться на другое направление, поскольку ВСУ стараются наносить удары по пусковым комплексам и активно ищут их с помощью разведывательных БПЛА. Ланцеты станут мобильнее, но не потеряют в дальности полёта и других характеристиках.

Что любопытно, присутствие оператора на месте запуска не требуется, а в итоге сам оператор может сидеть за несколько километров в укреплённом блиндаже или защищённом командном пункте. Военкоры пишут, что ВСУ уже пытались уничтожить одну такую пусковую установку, но машина быстро покинула место обстрела.

Мобильная система запуска Ланцета представляет собой обычную катапульту. Как уже было сказано выше, она крепится на прицепе и требует некоторой устойчивости, поскольку должна обеспечить высокую начальную скорость запуска. Сложно сказать, является ли всё это промышленной разработкой, или было создано в кустарных условиях. Если вторая версия всё же окажется правдивой, то со временем можно ожидать появления аналогов от российских инженеров. Часто попытки улучшения тех или иных систем поступают от обычных военнослужащих, а после происходит внедрение в рамках всей армии.

Кстати, именно это произошло с антидроновыми козырьками танков. Посмотреть фотографии и почитать особенности технологии вы можете в нашем материале.


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#сво #военные технологии #беспилотники #дроны #ланцет
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