Некоторые конструкции оказались действительно эффективны против российских дронов

Несмотря на громкие заявления командования в Киеве, обычные бойцы уверяют, что дела у ВСУ идут крайне плохо, а особенно тяжело справляться с многочисленными дронами. Пожалуй, одним из самых эффективных считается Ланцет, способный наносить удары по удалённым целям с хирургической точностью. Всё это порождает новые вызовы, ну а поскольку власти проблему не решают, то попытки защититься от российских беспилотников делают обычные военнослужащие. Эксперты отмечают, что Ланцеты не обладают какими-то невероятными качествами, но имеют сбалансированные тактико-технические характеристики, что позволяет решать поставленные задачи с высокой эффективностью. Особый акцент делается на невысокой радиолокационной видимости, способности менять направление полёта и генерировать минимальные тепловые выбросы. Всё это приводит к тому, что обычно украинские бойцы могут заметить Ланцет только когда он окажется в поле видимости, а значит и уничтожить такой дрон не представляется возможным.

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При этом попытки сбить Ланцет с курса предпринимаются. Эксперты напоминают, что дрон использует беспроводной канал связи с базовой станцией на определённой частоте, а значит даже эту защищённую систему можно взломать. Что любопытно, российский дрон создан таким образом, что не теряет связь при первых признаках воздействия РЭБ. Даже если связь полностью прерывается из-за помех, Ланцет все равно продолжает двигаться по заранее заданной траектории. Выходит, что требуется поразить летящий объект до его попадания по цели, а это крайне сложная задача. Ну а в результате украинцам пришлось прибегнуть к нестандартным решениям, суть которых заключается в использовании различных навесных сетей в качестве защитных куполов. Проще говоря, натягивается сетка рабица, в которую перед попаданием в цель врезается беспилотник. Происходит взрыв, а сам объект (оружие или техника) не повреждается.

Военкоры пишут, что при создании таких импровизированных защитных механизмов иногда использовались довольно необычные материалы. Например, были случаи применения рыболовных сетей. По словам автора одного из таких изобретений, две сетки, установленные вокруг радиолокационной станции, предотвратили удар нескольких Ланцетов, которые взорвались на сетке, находясь на некотором расстоянии от цели. Вот только такие рассказы вызывают большие сомнения у бывалых солдат, поскольку скорость падения дрона такова, что он легко прорвёт самую прочную рыболовную сеть. Отмечается, что чаще всего применяют металлическую сетку рабицу, а использование подобного защитного механизма замечено для укрытия зенитных ракетных систем, военной техники и личного состава.

Процесс создания подобных защитных механизмов начался ещё в прошлом году. Временами использовались и другие доступные материалы, такие как ветки деревьев, которые служили каркасом для натягивания сеток. Но по мере увеличения производства и применения Ланцетов методы защиты совершенствовались, а сегодня можно наблюдать более продуманные конструкции на металлических разборных каркасах, которые одновременно служат поддержкой для маскирующих сетей. Следует отметить, что стандартизации производства этого оборудования пока не существует. Российские военкоры констатируют, что всё это в значительной степени усложнило работу украинских военнослужащих, поскольку тяжёлые и объёмные конструкции требует много времени на транспортировку и сборку-разборку при перемещении.

Что до эффективности противодействия российским дронам, то здесь нужно понимать, что ключевым элементом в системе являются кумулятивные заряды, которые несут не только проникающее воздействие, но и генерируют волну осколков, направленных вперёд параллельно оси заряда. При оптимальном расстоянии между сеткой и объектом, который нужно защитить, роль кумулятивной струи становится менее эффективна, тогда как осколки продолжают поражать цель при любом раскладе. Это означает, что бронированная самоходная платформа может не ощутить значительных последствий, но буксируемое орудие и его экипаж, особенно при атаке сзади или воздействии на радиолокационную станцию, могут быть серьёзно повреждены. Таким образом, успешность отражения удара зависит от конструкции устройства, точки попадания и некоторой доли удачи. Российские журналисты пишут, что пришлось адаптироваться к подобной защите ВСУ при помощи тактики двойной атаки. Так, первый Ланцет разрушает импровизированную защиту, а второй поражает цель. Это увеличивает расходы, но компенсируется достижением значимых результатов.