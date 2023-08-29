Аппарат замечен в СВО и уже вызвал удивление у польских журналистов

Многие аналитики полагают, что гигантские авианосцы не имеют никаких перспектив во время реальных боевых действий и считаются пережитком прошлого. Возможно, 80 лет назад такие массивные корабли и имели свою нишу, умудряясь скрываться от противника в мировом океане, но сегодня перспективы применения авианосцев кажутся сомнительными. Спутники быстро зафиксируют местонахождение такого судна, а несколько крылатых ракет отправят на дно и сам авианосец и десятки современных самолётов. Несмотря на это США пока не готовы отказываться от мифа о собственном доминировании, ну а на горизонте появляются предпосылки для появления беспилотных воздушных авианосцев.

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Пока это только теория, но некоторые разработки имеются, при этом российская армия уже имеет опыт применения оружия будущего. По данным польской прессы, развитие российского беспилотного флота происходит с высокой скоростью, а совсем недавно был представлен уникальный авианосец для дронов. Устройство стало первым в своём роде и позволяет использовать новую тактику нанесения ударов по критически важным объектам противника. Журналисты издания Interia пишут о том, что в рамках СВО был замечен беспилотник, который несёт два небольших дрона-камикадзе. Устройство способно выполнять задачи на высоте нескольких тысяч метров, что осложняет обнаружение и делает его сложной целью для систем противовоздушной обороны.

Журналисты пишут о том, что воздушный авианосец будет выполнять разведывательные операции, занимаясь изучением местности с безопасного расстояния. Он обладает высокой подъёмной силой, поэтому имеет на вооружении дроны-камикадзе и готов в любой момент нанести удар по выявленным целям. По мнению экспертов, массовое появление таких летательных аппаратов в СВО способно оказать существенное влияние на сроки завершения конфликта, поскольку воздушный авианосец способен наносить удары с высокой точностью и в самых неожиданных районах. Авторы Interia пишут, что идея так называемых авиаматок не нова, но до недавнего времени она витала в воздухе и не находила своей реализации.

Небольшие дроны-камикадзе сильно ограничены дальностью полёта, ну а благодаря возможности запуска с воздуха, они получают значительное преимущество, поскольку расстояние до цели сокращается. Увы, но подробностей польские журналисты не представили, а значит придётся ждать информации от российских военкоров. По некоторым данным, ВСУ располагают действующим флотом беспилотников в размере 10 тысяч единиц. Не исключено, что цифра сильно преувеличена, поскольку недавно было зафиксировано использование со стороны украинской армии картонных дронов-камикадзе. Похоже, что реальное положение в ВСУ намного сложнее, но точные цифры известны только командованию в Киеве.