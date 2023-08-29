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В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
Серийное производство беспилотника ещё на стартовало

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Американские журналисты пишут, что в Пентагоне регулярно отчитывают украинское командование за расточительность. Так, ранее поставленные 2 миллиона снарядов для 155-мм орудий почти истрачены, а особенно активно расходуются беспилотники. В США пишут, что украинские военнослужащие совсем обленились и предпочитают не ходить в разведку. Вместо этого они используют дроны, теряя огромное количество беспилотников. Одновременно с этим повысилось и количество дронов-камикадзе, которые расходуют ВСУ, а всё это оказывает давление на союзников. Российские военкоры подтверждают, что украинская армия не испытывает недостатка в БПЛА, а значит нужно решать проблему не только ударами по складам, но и другими доступными способами. 

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По данным журналистов ТАСС, российские инженеры разработали FPV-дрон, обладающий функциями перехвата летательных аппаратов. Предполагается, что он окажется пригоден для сбивания вражеских беспилотников, о чём и сообщают представители Центра для комплексных решений в области беспилотных технологий (ЦКБР). Отмечается, что FPV-дрон предназначен для уничтожения как беспилотных летательных аппаратов, так и других воздушных объектов, находящихся на небольших высотах. Беспилотник обладает возможностью поражения целей на расстоянии до 7 километров и на высоте до 2 километров. Отдельно отмечается, что дрон не способен заменить системы противовоздушной обороны – усиливая и дополняя уже существующие технологии.

Инженеры рассказывают о некоторых интересных характеристиках летательного аппарата. Так, он способен поражать низко летящие цели, что делает его особенно полезным при обнаружении беспилотников противника. При этом дрон найдёт применение не только в воздушных баталиях, но и при поражении низколетящей авиации. Например, оператор может направить беспилотник в винт вертолёта, что приведёт к аварии, или ударить в двигатель самолёта. Отдельно отмечается, что FPV-дрон успешно прошёл цикл испытаний на полигоне под Москвой, где продемонстрировал высокую эффективность в воздушных боевых условиях. На момент написания данного материала серийное производство ещё не началось, а значит в реальных боевых условиях беспилотник не засветился. 

При этом нужно помнить, что инженеры ЦКРБ имеют значительный опыт взаимодействия с военными на передовой, а в планах у разработчиков значится усиление отдельных характеристик и полная автоматизация систем перехвата. Ручной режим намерены оставить, но бывают ситуации, когда человек не способен просчитать траекторию полёта, а значит в этом случае лучше доверить работу машине. В ЦКРБ не указывают, когда FPV-дрон появится в СВО, но уверяют, что уже включили экзамены по управлению и манёврам беспилотников в программу подготовку курсантов. К сожалению, данных об устройстве слишком мало, поэтому удовлетворить любознательность наших читателей мы не можем, но продолжим следить за новостями об инновационном детище российских инженеров ЦКРБ.

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#сво #военные технологии #беспилотники #fpv-дроны
Источник: tass.ru
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