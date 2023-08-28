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В Financial Times объяснили, почему инструкторы НАТО так плохо обучают украинских бойцов
На пути встаёт языковой барьер, а также возраст украинцев, которых нужно обучать

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США уже довольно давно упираются в вопросе передачи Украине самолётов F-16. Время от времени появляются публикации от высокопоставленных чиновников Пентагона, указывающих на несвоевременность подобных шагов. Приводятся различные аргументы, но по большей части янки просто не хотят бросать свои истребители на убой и опасаются того, что русские каким-то образом получат F-16 в виде трофеев. По первому пункту всё логично, ведь самолёты нужно где-то размещать, ремонтировать и проводить техническое обслуживание. Придётся построить сразу несколько подобных объектов, а все они станут целями для российских ракет. Приводятся и другие причины, ну а одним из ключевых препятствий, стоящих на пути обучения пилотов и техников, стал языковой фактор. 

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В европейской прессе пишут, что в НАТО нет достаточного количества квалифицированных переводчиков, которые обладают знаниями русского языка, но тут появилась ещё одна проблема. Оказывается, многие украинские бойцы прибыли с западной части Украины и говорят только по-украински. В Европе пытаются понять, странный акцент, вот только сложность в том, что военнослужащие говорят на так называемом суржике с большим количеством диалектизмов, которые непонятны даже рядовым украинцам. По данным Financial Times, в результате именно переводчики стали наиболее актуальной проблемой, ведь инструкторы НАТО не могут объяснить украинцам, что нужно делать, а общение при помощи знаков не приносит результата. 

По мнению бригадного генерала Мартина Бонна, занимающего должность заместителя главы многонациональной обучающей миссии ЕС, именно языковые барьеры стали проблемой номер один. Указанная миссия была создана в прошлом ноябре и предполагает тренировки украинских военнослужащих в обращении с разнообразным вооружением и получением тактических навыков. Журналисты Financial Times выяснили, что европейские страны активно нанимают переводчиков, но большая часть специалистов не владеет нужным количеством особых лексических оборотов, которые применяются военнослужащими. В результате обучение идёт медленно, а многие украинцы не понимают, чего от них хотят. 

Кроме того, инструкторы НАТО высказывают крайнее неудовлетворение личным составом, который формируется правительством Украины для прохождения обучения. Есть сразу две проблемы: уровень физической подготовки и возраст. Так, из-за того, что молодые патриоты уже подошли к концу, на улицах начали отлавливать обычных работяг за 50 лет. Все они годами тянули лямку и основательно выработали ресурс организма. Сидеть в окопе такие бойцы могут, но отправлять их на штурм нельзя. Инструкторы НАТО пытаются сделать хотя бы что-то, но сталкиваются с ещё большим количеством возрастных кандидатов. В Financial Times пишут о том, что недавно в Германию был отправлен на переподготовку 71-летний старик, который сам изъявил желание сражаться. 

При этом возникают трудности с военнослужащими, которые прошли обучение в советской армии. Инструкторы НАТО уверяют, что такие бойцы уверены в том, что знают всё необходимое, поэтому попросту игнорируют советы своих наставников. Группы не хотят выполнять нормативы, ну а всё это включая языковой барьер, физические и психологические ограничения приводит к низкой эффективности обучения. Не исключено, что инструкторы НАТО и сами не знают, как правильно обучать бойцов в возрасте 50 лет, а также не заинтересованы в конечном результате, поскольку подготовка поставлена на поток. В итоге инструкторы ни за что не отвечают, а украинские военнослужащие получают низкие навыки, о чём с грустью пишут в Financial Times. 

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#украина #сво #всу
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