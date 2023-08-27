Решение правительства Японии уже начало оказывать давление на экономику страны

На этой неделе Япония приступила к сбросу воды, охлаждавшей реактор АЭС «Фукусима». Японская сторона уверяет, что сделал всё, чтобы снизить радиационной фон до минимума, поэтому беспокоиться по поводу загрязнения не стоит. Вот только существуют независимые исследования, авторы которых находят в районах сброса воды рыбу, уровень радиации в которой превышает допустимые значения в сотни раз. Эксперты отмечают, что внутренние резервуары были переполнены, поэтому сброс воды – это малое зло, ну а другого выхода просто не было. Может и так, но действия Японии могут оказать негативное воздействие на имидж страны среди соседей, а также сильно ударить по экономике.

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По данным издания Global Times, решение о сбросе воды с «Фукусимы» вызвало настоящий гнев среди китайских пользователей социальных сетей. Может показаться, что люди пошумят и забудут, вот только ещё недавно именно Япония была ключевым импортёром морепродуктов в Азиатском регионе, а Китай был одним из самых крупных покупателей. Аналитики предупреждали, что спорное решение будет иметь последствия, ну а теперь Японии придётся убеждать китайских граждан в полной безопасности рыбы в японских ресторанах. Согласно опросу, проведённому на платформе Sina Weibo среди 200 тысяч респондентов, почти все китайцы настроены больше никогда не посещать японские рестораны и не покупать японские морепродукты. Жители береговых городов пояснили свой гнев заботой о здоровье, отметив, что море имеет для них огромное значение, а сброс радиоактивной воды недопустим.

К протестующим подключились многие медийные персоны и политики. Например, Режиссер Го Фань и команда иллюстраторов Wuheqilin выразили свои эмоции через социальные сети. Го Фань поделился кадром из манги, демонстрирующим негативное отношение к сбрасыванию мусора в море. Wuheqilin создали иллюстрацию, в которой Япония выступала в роли мутировавшего монстра, извергающего в море едкую отравленную жидкость. На фоне этого стала особенно популярна тема защиты окружающей среды, ну а китайские комментаторы обратили внимание на противоречие между словами и поступками японского правительства. Всё это вызвало ироничные комментарии по поводу двойных стандартов японских властей. Аналитики предупреждают, что принятые решения окажут долгосрочное негативное влияние на отношения между двумя странами и на оценку безопасности продукции из Японии. Пострадавший имидж Японии как надёжного поставщика может стать причиной серьёзных изменений в торговле и общественном отношении к стране.

Исторически Китай был важным рынком для японских морепродуктов, а японская кухня имеет множество поклонников по всему миру. После сброса воды уже начали наблюдаться любопытные изменения. Например, рестораны, ранее специализировавшиеся на японской кухне, вынуждены менять свои подходы и рассматривать альтернативных поставщиков. Одним из самых мощных ударов по рыболовецкой отрасли Японии стало решение Гонконга о запрете на импорт рыбной продукции из определённых районов страны восходящего Солнца. Местные жители Гонконга выражают беспокойство и недовольство сбросом воды, а активисты уверены в том, что нужно отменить закупки морепродуктов из Японии на неопределённый срок. После этого потребуется провести все экспертизы, прежде чем допускать опасные продукты на внутренний рынок.