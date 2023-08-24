Похоже, версия о разгерметизации верна

Падение самолёта Пригожина вызвало настоящий резонанс в обществе. Есть несколько версий, но ни одна из них не может считаться достоверной, поскольку официальные сведения продолжают поступать. Например, сегодня стало известно о том, что в шасси бизнес-джета была бомба, а после взрыва произошла разгерметизация салона. Эксперты полагают, что все пассажиры мгновенно потеряли сознание, а при падении уже были мертвы. Сегодня о катастрофе высказался В. Путин, пообещавший разобраться в причинах аварии.

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Похоже, предположения экспертов о потере сознания всех пассажиров, включая пилотов, оказались верны, поскольку подоспели данные о том, какое последнее сообщение было отправлено с борта перед крушением. Оказалось, что перед аварией с упавшего лайнера Embraer Legacy было отправлено всего одно слово. Так, в 17:40 к прибору подошла стюардесса Кристина Распопова, которая написала: «Руление». Катастрофа случилась позднее на 20 минут, поэтому на момент отправки данного сообщения на борту было спокойно.

Отмечается, что информация поступила от проверенного источника, поэтому сомневаться в подлинности не приходится. Напомним, среди пассажиров был не только Пригожин, но и значительная часть командного состава ЧВК «Вагнер». По словам президента РФ, все они летели со встречи с иностранным представителем. О чём был разговор, остаётся только догадываться, но Путин напомнил, что интересы Пригожина были связаны не только с военными операциями в Африке, но и с драгоценными металлами и полезными ископаемыми. В прессе пишут, что на данный момент установить личность пассажиров не удалось, поскольку повреждения тел после падения лайнера оказались критичными.