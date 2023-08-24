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Fox News: Джо Байден десятилетиями обманывал американцев, придумывая небылицы из своего прошлого
Похоже, причина странного поведения Байдена - это не старческая деменция. Просто действующий президент патологический лгунишка, о чём пишут американские журналисты

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За последние несколько лет американский президент уже несколько раз был замечен за довольно странным поведением. Он забывает имена людей, с которыми ведёт переговоры, засыпает прямо во время пресс-конференции и несёт откровенную дичь со сцены. Сонный Джо падал с велосипеда, с трапа самолёта и даже не ровном месте. Он может потеряться во время приёма, или пойти не в ту сторону, не говоря уже о том, что часто Байден забывает, для чего его вообще вывели на сцену, и что нужно говорить. Некоторые считают, что президент просто стар и болен, поэтому закрывают глаза на его выходки, тогда как другие полагают, что Байден всегда был лживым и непоследовательным политиком. 

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После недавнего вранья о том, как сонный Джо самоотверженно боролся с пожаром в своём доме, журналисты Fox News решили как следует покопаться в биографии президента. В итоге они пришли к выводу, что лживость была замечена у сонного Джо задолго до его прихода во Белый дом, а всё это нельзя объяснить возрастными факторами. Например, вернёмся в 1987 год, когда сенатору Джо Байдену было всего 44 года. Его попытка выдать себя за умного не имела отношения к деменции или старческому умопомешательству, но по какой-то причине Джо решил похвастаться своим интеллектом. В беседе со СМИ он заявил, что его IQ гораздо выше, чем у слушавшего журналиста. Якобы Джо получал полную стипендию на юридическом факультете и закончил его настолько хорошо, что оказался на одном из самых высоких мест в списке успеваемости. Как выяснилось, Байден разместился на 76 месте из 85 на факультете. Стипендию ему дали из-за финансовых трудностей, а в целом особым интеллектом действующий президент своих преподавателей не баловал даже в юном возрасте. 

Как-то раз Байден заявил, что встречался с Нельсоном Манделой сразу после того, как тот вышел из тюрьмы. Якобы, тогда сонный Джо разговаривал с африканским лидером об апартеиде, и даже был арестован вместе с послом ООН на улицах Соуэто в Роббен-Айленде. Согласно достоверным источникам, никакой встречи на самом деле не было, о чём с полной уверенностью пишет The Washington Post. Что до самого ареста, о котором Байден не раз говорил, то никогда действующий президент не был замечен с протестами за гражданские права. В The New York Times уверяют, что с Байденом такого никогда не случалось, поскольку он всегда был прагматиком и не попадал в сомнительные истории. 

Неоднократно Байден заявил, что видел обрушение Питтсбургского моста своими глазами. В данном случае журналисты полагают, что в этот момент действующий президент действительно был в Питтсбурге, но слишком далеко от моста, чтобы слышать и видеть падение. Его уведомили об этом охранники, ну а саму историю Байден выдумал уже после. На одной из встреч со своими избирателями сонный Джо заявил, что когда-то водил большой грузовик. Он поделился с присутствующими своими впечатлениями, но пресса тут же опровергла подобный факт, поскольку однажды Байден действительно ездил на фуре в качестве пассажира, но было это недолго. В итоге представители Fox News задаются простым вопросам: если президент десятилетиями врал всему миру по мелочам, то что он скрывает на самом деле? Кстати, особенно любопытной выглядит история с наркотиками в Белом доме, когда всем очевидно, что порошок в защищённую комнату принёс сын президента, а эксперты не могут найти никаких доказательств. Похоже, сын ушёл от отца недалеко, а может и переплюнул его в мастерстве лжи.


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#аналитика #политика #байден
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