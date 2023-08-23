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Почему санкции США не сработали, а авиакомпании из РФ нашли новых поставщиков и продолжают летать

За 2023 российские авиакомпании смогли перевезти более чем на 1 миллион пассажиров больше, чем в 2022
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Когда власти США рассказывают о том, что санкции направлены не против народа, а против элит той или иной страны, то стоит тут же сделать вывод, что людям придётся несладко. Из продажи пропадёт большая часть импортной продукции, тогда как цены на многие товары взлетят в несколько раз. Доходы населения упадут, а инфляция начнёт уничтожать экономику. России удалось избежать критических последствий, а в результате аналитики констатируют, что по большей части санкции оказались неэффективны. Отдельные компании покинули РФ, но в итоге пострадали только эти ребята, тогда как оставшиеся получили большую рыночную долю. По данным Reuters, один из решающих ударов должен был обрушить авиацию России, но даже этого янки не смогли добиться.

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Журналисты пишут о том, что согласно таможенным документам, в период с мая прошлого года до июня текущего года, несмотря на действующие ограничения со стороны США и Европы на экспорт в Россию, авиакомпании РФ закупили авиационных компонентов на сумму более 1.2 миллиарда долларов. В число компонентов входит как ключевые элементы (шасси, клапаны и кабинные дисплеи) так и самые простые детали (кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и туалетные сиденья). В Reuters пишут, что поставки осуществлялись через посредников в различных странах, таких как Таджикистан, ОАЭ, Турция, Китай и Киргизия, которые отказались поддержать антироссийские санкции. При этом эксперты полагают, что указанная выше сумма может не отражать реального положения дел, поскольку данные включают только поставки, непосредственно предназначенные для российских авиаперевозчиков и их сервисных центров, и не включают компоненты, которые были поставлены другим компаниям в России.

По мнению руководителя московского аналитического центра по авиации «АвиаПорт», российские авиаперевозчики успешно нашли решения в условиях западных санкций. Олег Пантелеев пишет, что в первое время был шок и никто не знал, как действовать. Через несколько месяцев удалось наладить поставки, ну а спустя полгода стало очевидно, что существует множество альтернатив, где цены ниже, а сроки доставки даже быстрее, чем у официальных компаний. Представитель авиакомпании «Уральские авиалинии», Кирилл Скуратов, отказался комментировать вопросы о закупках запасных частей, заявив, что это несущественная информация. Northrop Grumman, компания, поставляющая авиационные компоненты, твёрдо заверила журналистов Reuters в том, что не имеет информации о продажах деталей для российских компаний. Ну а всё это время в Министерстве торговли США уверяют, что будут настойчиво следить за обеспечением санкционных мер, а также выявлять и устранять незаконные схемы обхода международных соглашений. Аналогичное заявление сделали представители ЕС, ну а в СМИ пишут, что чиновники прекрасно понимают, что бизнесу нужно работать, поэтому действуют в рамках своей юрисдикции.

В Reuters подчёркивают, что на первых этапах санкции значительно усложнили положение российского авиационного сектора. В середине 2022 года многие авиакомпании начали разбирать свои самолёты для использования в качестве запасных деталей. Компания S7 Airlines заявила, что вынуждена отказаться от создания бюджетного подразделения из-за неспособности получить заказанные самолёты Airbus. Похоже, чиновники больше года были заняты придумыванием новых санкций, ведь недавно снова пересчитали количество самолётов в РФ и сильно удивились. По данным швейцарской компании ch-aviation, на начало мая текущего года в РФ в полностью рабочем состоянии числился 541 самолёт производства стран НАТО. Там же констатируют, что за полтора года объём авиаперевозок значительно вырос (10.1 миллиона в июне 2023 и 8.87 миллиона годом ранее). Предполагалось, что авиапарк за полтора года значительно сократится, но ничего подобного не происходит. Изменился и характер партнёрства, ведь до введения санкций российские авиакомпании, включая «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7, полагались на обслуживание крупных международных компаний (например, Lufthansa Technik). Теперь вектор сместился к небольшим подрядчикам, которые получили прибыль, тогда как большие компании теряют реальные деньги.

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Приводятся следующие примеры. Так, в апреле 2022 года S7 Engineering, ответственная за техническое обслуживание самолётов, начала импортировать комплектующие у Air Rock Solutions из Молдавии. Первая поставка включала водные фильтры для камбузов Airbus по цене 1700 долларов. В течение следующих 14 месяцев S7 приобрела детали на более чем 1.23 миллиона долларов. Ну а почти все грузы проходили через ОАЭ или Киргизию, поэтому придраться просто не к чему. Ещё проще поступило руководство российской компании Nordwind Airlines, которое использовало семейный связи для получения деталей для 12 самолётов Airbus и 15 Boeing. Как оказалось, российская компания принадлежит Карине Букрей, ну а её муж Рамазан Акпынар владеет турецкой компанией Ramses Turizm. После того как Reuters начала копать, Nordwind Airlines просто сменила поставщика, продолжая получать компоненты от другой турецкой компании.

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