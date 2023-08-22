На груди у Пригожина красуется обновлённый шеврон с атрибутами герба Беларуси

Есть все основания полагать, что Франция готовится к вооружённому вторжению в Нигер. Страны ЭКОВАС так и не смогли убедить действующие власти освободить свергнутого президента страны и уйти в тень. Дипломатические усилия и угрозы не увенчались успехом, но сегодня в Африке идёт очень сложная игра, которая по своим масштабам превосходит любую стратегию на ПК. Мы с вами знаем очень мало, но даже это позволяет сделать некоторые выводы. Например, сегодня Алжир запретил французским военным самолётам пересекать своё воздушное пространство для вторжения в Нигер. Соседняя Нигерия собирает силы, а Мали и Буркина-Фасо открыто заявили о полной поддержке властей Нигера. При этом Нигерия, власти которой находятся под контролем Франции, всё ещё не решились на интервенцию.

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Но клубок политических интриг был бы неполным без закулисных интриг. Как стало известно, большая группа боевиков уже несколько дней держит в полной осаде город Тимбукту. Населённый пункт расположен Мали, ну а многие эксперты уверены, что приказ боевикам был отдан из Парижа. Сообщается, что осаду держат террористы экстремистской организации под названием «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая считает себя официальным подразделением «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). По данным агентства Франс Пресс (AFP), джихадисты блокировали все пути, ведущие к городу. Кроме того, боевики перекрыли поставки продовольствия в Тимбукту, что привело к резкому подорожанию товаров. По данным владельца местной АЗС, цены на бензин значительно выросли. Стоит отметить, что Тимбукту входит в список объектов религиозного и культурного наследия ЮНЕСКО. Сюда включены 3 исторические мечети, медресе (учебное заведение второй ступени по изучению ислама) и 16 мавзолеев исламских святых. Ранее ответственность за уничтожение большинства из них (14 из 16) взяла на себя террористическая группировка «Ансар ад-Дин», связанная с исламистским движением среди туарегов на севере Мали (запрещена в РФ).

Судя по всему, в ЧВК «Вагнер» знают о проблеме, поскольку вчера на связь вышел Пригожин. Основатель частной военной компании заявил, что прибыл в Африку, где намерен продолжить дело освобождения «Чёрного континента» от колонистов и террористов. Бизнесмен выглядит сурово. У него в руках оружие, а на груди внушительное количество патронов. Пригожин не стал анонсировать действия «вагнеровцев», но это и неудивительно, ведь только украинские власти за полгода рассказали мировой прессе детали своей наступательной операции, а после обвиняют высокие кусты, журналистов и TikTok в своих бедах. Военкоры обращают внимание на новый шеврон на груди Пригожина. Теперь там можно заметить колосья, которые очень напоминают герб Беларуси. Не исключено, что сделано это намеренно, но в данном случае гадать не приходится. Пригожин напомнил, что готов принять на службу бойцов со всей России, ну а на официальных каналах часто публикуют телефоны для связи. Похоже, уже вскоре осада города будет прекращена, а Франция не сможет вынудить армию Мали отвлекаться на внутренние проблемы вместо помощи Нигеру.