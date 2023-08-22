Идею подкинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

Несколько дней назад Зеленский умудрился опозориться при посещении Нидерландов. Так, президенту Украины дали пощупать истребитель F-16, а по приезду домой он заявил, что Нидерланды передадут ему сразу 42 машины. Премьер страны НАТО был крайне удивлён такой постановкой вопроса, поскольку только 24 самолёта находятся в боеспособном состоянии, ну а все они произведены в 80-х годах и прошли последнюю модернизацию около 30 лет назад. Подобные истребители не имеют преимуществ перед старыми советскими Су-25 и МиГ-29, ну а одна из главных проблем заключается в их месте дислокации.

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Прежде всего нужно понимать, что нужно не только где-то спрятать F-16 от российских ракет, но и разместить на территории Украины как минимум несколько подходящих баз с готовой инфраструктурой. Американский самолёт очень капризный, ну а старые машины выработали свой ресурс, поэтому нуждаются в более пристальном внимании. Очевидно, что все места дислокации тут же станут целями для российских ракет, поэтому ходят слухи, что F-16 разместят в Польше. Неясно, что в голове у аналитиков, которые делают подобные прогнозы. Представьте себе, что самолёты из Польши входят в воздушное пространство Украины, отстреливаются по российским целям и снова уходят в Польшу. Нет никаких сомнений, что эта страна тут же станет участницей конфликта, ну а этого США не допустят, поскольку не намерены воплощать в жизнь имперские амбиции польских элит.

На самом деле это не единственная проблема, которую предстоит решить, ведь у Зеленского нет достаточного количества подготовленных пилотов. Любопытное мнение на этот счёт выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По словам Алексея Данилова, Киев готов открыть двери перед иностранными пилотами, хорошо знакомыми с авиацией НАТО. В случае, если такие заявки будут поданы, то украинское командование рассмотрит кандидатуры и может нанять в ВСУ опытных пилотов, имеющих за спиной определённое количество часов на F-16. Подобные заявления Данилов сделал в рамках интервью изданию Times. Чиновник отметил, что наёмники не должны числиться на официальной службе в своей стране, а сам он не видит в подобных действиях ничего предосудительного. Якобы, украинское законодательство позволяет, а значит найдутся люди, которые захотят сражаться за свободу и демократию.

Отметим, что ранее ходили слухи о намерении использовать наёмников для пилотирования американских истребителей. У Украины нет подходящих кадров, ну а две группы, которые уже прибыли в США, не способны решить все поставленные задачи. Мало того, часть пилотов и вовсе не прошла языковой тест и отправилась изучать английский в Британию. Спекуляций на этот счёт очень много, но уже сегодня кажется, что внутри F-16 действительно будут находиться наёмники со всей Европы и отставные офицеры из США. Неясно, сколько таких любителей экстрима удастся собрать, но для многих это будет полёт в один конец. Даже иностранные аналитики пишут, что российские Су-35 превосходят параметры истребителя F-16 по дальности обнаружения и запуска ракет. Возможно, наиболее продвинутые модифицированные версии американского самолёта и могут выступать в качестве полноценных соперников, но Киев получит жутко устаревшие машины.