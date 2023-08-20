Аналитик полагает, что в Пентагоне осознают простой факт: российское оружие не хуже или даже лучше аналогов НАТО

По обе стороны океана достаточно глупцов, которые склонны недооценивать или переоценивать военный потенциал той или иной страны. И всё же, есть люди, способные называть вещи своими именами, в число которых входит Скотт Риттер, ранее служивший в разведке морской пехоты США. В одном из новых интервью он назвал помощь, которую получает Украина, «стопроцентным мусором», а причина в том, что НАТО просто боится передавать ВСУ свои лучшие образцы. Дело в том, что все типы вооружений, который Америка передавала Украине, считаются сильно устаревшими. Но даже этого достаточно для того, чтобы сделать неутешительные выводы. Оказалось, что техника США и других стран НАТО сильно уступает аналогам из России, ну а сегодня в Пентагоне боятся развеять миф о собственном технологическом превосходстве. А в итоге, у украинцев не только отсутствует эффективное оружие, но и воля к борьбе.

реклама

Скотт Риттер заявляет, что действия властей США трудно назвать полноценной помощью, поскольку НАТО поставляет ВСУ старые танки, которые не способны выполнять современные задачи на поле боя. У машин нет дополнительной брони, систем самообороны, коммуникации и многого из того, что требуется. Украинцы получают устаревшее оборудование, которое не подходит для современных конфликтов. По мнению бывшего морпеха, передача Украине такой техники со стороны НАТО равносильна тому, чтобы поставить украинских солдат на грань выживания. Риттер полагает, что было бы гораздо лучше, если бы НАТО занималось модифицированием советской техники. Военнослужащие ВСУ с подобными боевыми единицами хорошо знакомы, но США продолжают накачивать Украину старой и очень сложной для обучения техниой. В результате управлять такими машинами солдаты ВСУ эффективно не могут, как и ремонтировать, что приводит к преждевременному выходу из строя или уничтожении на поле боя.

Скотт Риттер полагает, что нужно судить по реальным достижениям, а за два с половиной месяца у украинской армии решительно нет никаких успехов. Аналитики напомнил, что в ВСУ иссякают боеприпасы, заканчивается техника, не хватает боевых машин и артиллерии, и идёт стремительное истощение кадров. Ну а поскольку боевой дух армии сильно упал, то ожидать победы от такой армии уже не приходится. Ну а поскольку Запад постоянно требует от Киева побед, то в ход идут стратегические резервы, которые ранее находились в глубине страны. Именно сегодня этими силами проводятся попытки взять Работино и прорвать оборону РФ на нескольких направлениях. Риттер напоминает о том, что многие эксперты опасаются превращения новых образцов оружия США и НАТО в трофеи. Якобы, именно поэтому Пентагон не даёт зелёный свет на отправку подобной техники в Украину.

На самом же деле всё немного иначе, ведь в Белом доме трезво оценивают ситуацию и просто боятся, что весь мир поймёт, что передовое вооружение США далеко не идеально, что его легко уничтожить на поле боя. Это разрушило бы миф о могуществе НАТО, а также позволило бы всему миру продемонстрировать простую истину: российское оружие не хуже. На самом же деле Запад не обладает технологическим преимуществом, поэтому США продолжит накачивать Украину старой техникой, которая не позволяет склонить чашу весов в сторону Киева, но способна замедлить агонию и оттянуть развязку конфликта.



