По данным американских журналистов, в лучшем случае эскадрилья пилотов из Украины будет обучена к осени 2024 года

Когда речь заходит о применении сложной техники и вооружений стран НАТО, то возникает вопрос: а кто сегодня в Украине сидит в танках Leopard 2? Доподлинно известно, что на второй линии находятся польские специалисты, которые занимаются ремонтом менее пострадавших систем, тогда как многие военкоры уверяют, что в танках сидят наёмники из стран НАТО. Не исключено, что это так, но в целом нет никаких сомнений, что за несколько месяцев можно научиться управлять даже таким сложным танком, как Leopard 2. А вот с самолётами всё намного сложнее. Несколько дней назад стало известно о том, что Байден лично распорядился приступить к обучению украинских пилотов. Какое-то время было неясно, как идут дела, ну а американская пресса писала о том, что янки тут же забраковали большую часть приехавших из Украины кандидатов. Оказывается, украинские пилоты плохо знают английский язык, поэтому к обучению приступило всего несколько человек, тогда как остальные пошли на курсы.

реклама

По данным The Washington Post, любые задержки, с которыми сталкивается программа обучения, вызваны исключительно нежеланием Белого дома передавать Украине истребители F-16. Журналисты уверяют, что прямо отказать Зеленскому Байден не решается, поскольку уже дал все нужные обещания, но и отправлять дорогостоящую технику не хочет. Отмечается, что первая группа из шести украинских лётчиков, составляющая примерно половину эскадрильи, приступила к первому этап подготовки. Два других лётчика Вооружённых Сил Украины были определены как резервные кандидаты для обучения и пока просто ждут. По словам высокопоставленных украинских чиновников, несмотря на то, что начало обучения уже было запланировано, подготовка лётчиков только начинает набирать обороты.

Всем остальным украинцам, которые плохо говорят по-английски, предстоит пройти четырёхмесячные курсы языка в Британии. Это позволит пилотам овладеть специальной авиационной терминологией, без чего приступать к обучению строго запрещено. Журналисты приходят к выводу, что всё это только отдаляет поставки истребителей в Украину. Предполагается, что при самом оптимальном раскладе подготовка шести пилотов завершится в январе, ну а вторая группа пилотов, которую уже отправили в Англию, и вовсе сможет приступить к обучению только в конце текущего года. После этого потребуется ещё 6 месяцев изнурительной программы, а дальше речь зайдёт о необходимости проведения совместных манёвров между группами. Нужно понимать, что умение пилотировать истребитель сильно отличается от навыков боя на такой машине, поэтому сроки и вовсе могут оказаться размыты.

Если предположить, что все 12 пилотов успешно завершат обучение, то полная эскадрилья будет готова приступить к выполнению боевых задач не раньше осени 2024 года. Ну а там состоятся выборы президента США, на которых придёт кандидат, способный быстро остановить конфликт. В The Washington Post недовольны таким развитием событий, поскольку искусственные помехи стоят на пути достижения тех целей, которые в Белом доме ранее поставили перед командой Зеленского. Некоторые аналитики полагают, что США пытаются как можно быстрее выйти из конфликта, поскольку в мире много других государств, требующих особого внимания. Например, Тайвань, оружие которому Америка поставляет с поразительной регулярностью. На пути стоит Китай, о противостоянии с которым говорят многие военные эксперты в США, но всё это не значит, что истребители F-16 в Украине не появятся.