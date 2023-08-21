Если у танков и артиллерии не будет боеприпасов, то и стрелять такая техника не сможет

За полтора года после начала СВО российское командование несколько раз меняло стратегию нанесения ударов по тем или иным объектам на территории Украины. Например, первые месяцы делалось всё возможное для уничтожения логистической и военной инфраструктуры. Наносились удары по мостам и высоковольтным станциям, обеспечивающим питание железнодорожных путей. После этого идею забросили и переключились на энергетический сектор, активно нанося удары по подстанциям. В результате мирные граждане по всей стране сидели без света, тогда как поезда на дизеле спокойно курсировали на места своего назначения. Страны НАТО активно усиливали противовоздушную оборону, а после выяснилось, что украинская ПВО чуть ли не самая крепкая на планете. Неясно, как так вышло, ну а стратегия и тактика время от времени нуждается в коррекции.

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Попыток изменить тактику нанесения ударов было много, а с недавнего времени наблюдаются массированные прилёты на военные базы, где располагается техника и боеприпасы. Как стало известно, на этот раз при помощи авиации удалось нанести ощутимый урон по станции Межевая, расположенной на направлении Авдеевка в Днепропетровской области. Сообщается о том, что были уничтожены сразу 3 вагона с боеприпасами, которые должны были усилить украинскую армию на данном направлении. Информацией поделился глава пресс-центра группировки «Юг». Вадим Астафьев подчеркнул, что были также уничтожены десять транспортных средств, используемых для перевозки боеприпасов, а ВСУ понесли серьёзные потери среди личного состава.

Отмечается, что был осуществлён ракетный удар с применением системы «Торнадо-С», поразивший места скопления огневых средств и военнослужащих украинских сил вблизи населённого пункта Новодмитровка. Представители российской армии акцентировали внимание на разрушении логистической инфраструктуры, связанной с боеприпасами ВСУ. Видеозаписи были предоставлены Министерством обороны 17 августа, где был зафиксирован момент атаки на поезд. Согласно видео, состав начал загораться и взорвался после ракетного удара. Сразу же последовало несколько громких взрывов, а после вся местность заполнилась едким дымом. Известно, что 15 августа был зафиксирован ночной точечный удар российских военных по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса.

Аналитики полагают, что нехватка боеприпасов приводит к снижению наступательного потенциала украинской армии. В итоге даже учитывая желание так называемых союзников поддержать наступательный темп, ВСУ не могут этого сделать ввиду снарядного голода. Неясно, идёт ли речь о разовых ударах, или же российское командование делает акцент именно на смене тактики. В любом случае это приносит свои результаты, поскольку артиллерия не может стрелять без боеприпасов, а танки передвигаться без горючего. Кстати, аналитики напоминают, что американским M1 Abrams придётся особенно туго, поскольку машина крайне прожорливая. Дело в том, что местность не располагает для лёгких прогулок, ну а по такой дороге танк потребляет около 227 литров высококачественного авиационного керосина на час работы. Использовать другое топливо строго запрещено, поэтому M1 Abrams придётся отстаиваться в тылу, где доступ к топливу всё ещё остаётся.