Аналитики уверяют, что общество разделено как никогда раньше

Известно, что очень часто аналитические и статистические данные не совпадают с реальностью, поскольку не учитывают множества переменных. Например, российские власти уверяют о том, что уровень инфляции находится в пределах ожидаемого, вот только покупатели в магазинах видят совершенно иную картину. Возможно, молоко, сыр и колбаса и не подорожали, вот только электроника, одежда и многие другие товары стоят на 50% дороже, чем в начале 2023 года. В данном случае можно констатировать, что виной всему низкий курс рубля, но не только российская экономика сталкивается с вызовами. Аналитики предполагают, что по итогам текущего года экономика Германии просядет на 0.3%, а страна вошла в длительную рецессию. Кажется, что дела у обычных немцев идут не так плохо, вот только из-за удорожания энергоносителей повысились цены на продовольствие, а значит продуктовая корзина стала не такой богатой, как раньше.

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По информации издания Das Erste, в результате подобных изменений уровень доверия жителей Германии к властям достиг самого настоящего дна. Если верить исследованию, проведённому по заказу Союза немецких государственных служащих, только 27% считают деятельность органов власти под управлением Олафа Шольца эффективной. Сравнительно с прошлым годом, снижение незначительное и составляет всего 2%, но это в два раза меньше, чем было в 2020 году, когда государством были предприняты строгие меры для борьбы с пандемией коронавируса, оказавшие значительное влияние на повседневную жизнь миллионов людей. Ограничения давно сняты, но количество недовольных работой государственных органов Германии увеличилось. В 2020 году только 40% немцев считали деятельность чиновников неэффективной, а в 2023 году этот показатель вырос до 69%. Такие результаты вызывают «ужас» у председателя Союза немецких государственных служащих. Ульрих Зильбербах полагает, что Германия в настоящее время находится в период, когда граждане нуждаются в ориентирах и руководстве.

Зильбербах отмечает, что Шольц несёт ответственность за сложившуюся ситуацию. По его словам, стране нужен сильный лидер, но большая часть рядовых немцев больше не видят в канцлере человека, способного решить все проблемы Германии. Указываются и другие интересные подробности опроса. Так, более половины госслужащих (54%) уже сталкивались с оскорблениями, угрозами или физическим насилием при выполнении своих обязанностей. Зильбербах надеется, что политики позволят общественным служащим выполнять свою работу. Для этого необходимо нанять достаточное количество персонала, адекватно оплачивать их труд и последовательно осуществлять цифровую модернизацию государственной службы. В связи с этим, Зильбербах высказывает критику по поводу сокращения бюджета специального фонда по цифровизации с €377 млн до €3.3 млн, называя это неправильным сигналом. Das Erste напоминает о том, что Союз немецких государственных служащих проводит подобные опросы ежегодно. В текущем году в исследовании приняли участие 2008 граждан Германии. Оценки работы правительства особенно низки на востоке страны, где 77% считают, что государство не справляется с обязанностями, а на западе этот показатель немного ниже – 68%.

Также различия видны в зависимости от политических взглядов: среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» только 6% считают, что государство способно выполнять свои обязанности, в то время как среди поддерживающих партию «Зелёных» таких уже 52%. Глава института Forsa, под эгидой которого проводилось указанное выше исследование, полагает, что подобные цифры свидетельствуют о самом настоящем расколе в обществе. Манфред Гюлльнер указывает на то, как опрашиваемые оценивают те или иные решения правительства. На западе Германии 47% считают, что правительство должно инвестировать в борьбу с изменением климата, в то время как на востоке таких только 37%. Также 50% жителей восточных областей беспокоит повышение цен на электроэнергию, тогда как на западе такая проблема волнует всего 37% опрошенных. Развитие возобновляемых источников энергии практически не имеет значения для сторонников партии «Альтернатива для Германии» (11%), в то время как для сторонников «Зелёных» это является ключевым вопросом (88%), что вызывает беспокойство и требует срочных мер со стороны правительства.