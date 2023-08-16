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Франция теряет контроль над Африкой, местное население зовёт Россию и Китай и не верит Макрону
Аналитики полагают, что Запад так просто не сдастся, но глубинные геополитические изменения уже запущёны

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За последние годы в Западной Африке произошло несколько успешных военных переворотов. Все они направлены против Франции, а новые власти не только разрывают все соглашения с многими европейскими странами, но и указывают иностранным войскам на дверь. Ситуация становится всё более горячей, а значит есть все основания ожидать новых революций, поскольку сегодня геополитические ставки в данном регионе высоки как никогда. По мнению журналистов издания Frankfurter Allgemeine, наряду с «заразительным примером», ситуацию усугубляет поддержка населением новых режимов. Причиной этому стала устаревшая политика Франции, стремительно теряющей поддержку среди африканского населения. Молодое поколение африканцев не желает больше вмешательства со стороны Парижа и видит своё освобождение в объятьях России. 

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Известно, что смена власти в Нигере и арест бывшего президента прошли мирно, а большинство населения страны не только одобрило, но и активно поддержало перемены. Вот только события в Нигере – лишь часть цепи переворотов, произошедших в регионе, включая Мали, Буркина-Фасо, Гвинею и другие страны. Всюду к власти пришли военные, явно стремящиеся уйти из-под контроля Франции и Запада в целом. Аналитики уверены, что Макрону нужно в первую очередь беспокоиться о том, что большая часть населения африканских стран полностью поддерживает перевороты, выходя на улицу с плакатами и российскими флагами. Ещё несколько лет назад было трудно представить антифранцузские настроения и российские флаги на африканских улицах. Франция долгое время считалась символом стабильности на континенте и даже помогла освободить Мали от исламистов. Тем не менее сейчас наблюдается изменение мнений. Новые режимы активно используют антифранцузские настроения для укрепления своей власти и представляют себя как освободителей от влияния бывшей метрополии. Аналитики полагают, что даже сегодня Франция остаётся активным игроком на значительной части «Чёрного континент», вот только присутствие иностранной армии вызывает у местных жителей недовольство, а многие политики и вовсе требуют вывезти военнослужащих Франции из страны. 

Ну а поскольку Франция вмешивается во все внутренние процессы находящихся под её контролем государств, то обвинения и критика звучат всё громче. Например, Макрона упрекают в «коллаборации с автократами», которые поддерживают Францию. В связи с этим приводятся примеры, включая фотографии с похорон бывшего президента Чада Идриса Деби Инто, где французский президент сидит рядом с сыном умершего. Несмотря на заявления Макрона, уверяющего всех вокруг в своей лояльности и нежелании навязывать свою точку зрения, молодое поколение Сахеля и других регионов не разделяет такой точки зрения. Франция сталкивается с новыми вызовами и должна пересмотреть свою политику. Аналитики полагают, что сегодня уже может быть слишком поздно, поскольку глубинные процессы запущены, а действия Макрона выглядят непоследовательно. 

В европейскую прессу попадает множество вопиющих примеров того, как глобальные интересы Франции уничтожают население Африки. Журналисты пишут о рабском детском труде на шахтах, указывая на то, что все эти ресурсы скупают за бесценок европейские компании. Под управлением Франции бедные стали ещё беднее, а боевики терроризируют целые регионы. В самой Франции уверяют, что происходящие процессы приведут к проблемам в самом регионе, где снизится безопасность. Макрон лепечет о нарушении демократии и полном отсутствии социальных свобод, вот только в реальности после замены французских солдат на ЧВК «Вагнер» безопасность мирного населения значительно повышается. Европейские журналисты уверяют, что после ухода из Африки Франции, регион потеряет инвестиционную привлекательность. Вот только и здесь не всё так очевидно, весь новые власти готовы открыть двери России и Китаю. Обе страны не имеют колониального прошлого, что делает их крайне привлекательными в глазах мирного населения, ну а новые власти таким образом ещё и легитимизируют свои права. Не исключено, что мир в Африке наступит ещё очень нескоро, ведь Запад не намерен отпускать континент в свободное плавание. Например, сегодня стало известно о планах британской разведки собрать 100 наёмников из Украины и направить в Африку для проведения диверсионных операций. Почитать об этом вы можете в нашем материале. 

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#аналитика #политика #африка
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