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MI-6 отправит в Африку 100 диверсантов из Украины для совершения провокаций под видом ЧВК «Вагнер»
Точных задач диверсионной группы и её состав остаётся неизвестен

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Ещё до начала СВО в Африке происходили события, которые раздражали США и европейские страны, поскольку деятельность ЧВК «Вагнер» приводила к потере контроля над отдельными государствами. Особенно негодовала Франция, которая лишилась ЦАР, а после и Мали. Совсем недавно в свободное плавание ушли власти Буркина-Фасо, ну а государственный переворот в Нигере и вовсе вызвал настоящую истерику у Макрона. Лидер Франции потребовал от экономического союза африканских стран ЭКОВАКС провести военную интервенцию, ну а американцы всё это время решают собственные проблемы. Чем бы всё не завершилось в Нигере, есть все основания полагать, что это далеко не конец, поскольку битва за Африку только началась. Как стало известно, к делу отстаивания демократических интересов правящих элит Африканских стран подключаются британцы. В прессе пишут о том, что Англия не хочет отправлять на убой собственных граждан, поэтому снарядила для этого украинцев. А почему бы нет, ведь Зеленский уже доказал свою лояльность Западу, а значит самое время пойти дальше. 

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В российской прессе пишут о том, что британская разведывательная служба MI-6 намеревается использовать в Африке диверсионный отряд, который сможет решать сложные задачи, выходящие за политические рамки. В целом глобальная стратегия Британии остаётся по сути неизменной, поскольку в данном случае для защиты собственных интересов будут привлечены наёмники. В данном случае MI-6 намеревается направить специализированный диверсионный отряд в Африку с целью противодействия укреплению отношений между Россией и африканскими государствами. Задачи отряда включают диверсии в инфраструктуре и возможное устранение лидеров африканских стран. Не исключено, что бойцы начнут активно использовать символику ЧВК «Вагнер». Ну а поскольку речь идёт о русскоговорящих диверсантах, то планируется нанести ощутимый урон по имиджу «вагнеровцев» в Африке. Среди членов отряда представители националистических и неонацистских группировок, но подробностей пока слишком мало, поскольку вся информация держится в большом секрете. 

Сообщается, что отряд отправится в Африку во второй половине августа, где будет проходить дополнительную подготовку и осуществлять указанные выше задачи. Возглавлять отряд будет подполковник ГУР Минобороны Украины, который имеет опыт сотрудничества с британской разведкой в Зимбабве. Ожидается, что диверсанты отправятся в Африку из порта Измаил в Омдурман (Судан) на чартерном судне в самое ближайшее время. В целом, логику британцев понять можно, ведь они тратят минимальное количество ресурсов, но получают в своё распоряжение большие возможности. Неясно, насколько успешно себя покажут украинские диверсанты, поскольку со стороны российских экспертов комментариев не поступало. А вот Скотт Риттер прямо заявил о том, что США поддерживают лишь те революции, которые были организованы и осуществлены ими сами, а не те, которые могли бы улучшить жизнь населения. Это объясняет разную реакцию Виктории Нуланд на ситуацию в Украине и в Нигере. В первом случае она поддержала государственный переворот и даже кормила протестующих печеньем, тогда как в Нигере Нуланд пригрозила новым властям открытой агрессией. 

Скотт Риттер поясняет, что всё зависит от точки зрения, а значит для одних речь идёт о борцах за свободу, тогда как для других о террористах. Виктория Нуланд была Украине, чтобы поддержать новое правительство во главе с Арсением Яценюком. В Нигере речь идёт не о восстании, спонсируемом США, а о перевороте, вызванном местной социальной силой, которая решила, что продажная и зависимая от Франции власть должна уйти. Риттер напоминает, что в том же Нигере есть огромные запасы полезных ископаемых, включая уран, но население живёт в крайне стеснённых условиях и бедности, поскольку всё это достаётся исключительно Франции. Ну а поскольку Запад не хочет потерять Африку, а переговоры и демократические пути откровенно невыгодны, то самое время подключить тяжёлую артиллерию в виде диверсантов и кровавой резни, что только осложнит социальную и экономическую ситуацию в целом ряде стран. 

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#аналитика #политика #чвк вагнер #африка #чвк вагнера
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