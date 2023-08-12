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MENA Defense: оружие и техника НАТО вызывает разочарование и сильно уступает аналогам из РФ
Журналисты алжирского издания рассказывают о том, что Запад совместными усилиями оказался не способен противостоять одной России

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Спустя полтора года активных боевых действий на территории Украины многие аналитики задаются одним и тем же вопросом, найти ответа на который пока никто не может. Всё дело в том, что последние десятилетия блок НАТО активно перевооружался, принимая на баланс новую технику и списывая старую. Союзники покупали у США истребители пятого поколения, улучшали колёсную бронетехнику и танки, а также рассказывали об усилении военной мощи альянса. Вот только на поверку выяснилось, что вначале украинская армия израсходовала всю технику и снаряды произведённые в СССР, а сейчас грамотно утилизирует более современные аналоги НАТО. 

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При этом все страны альянса вместе взятые не могут выпускать столько боеприпасов, сколько одна Россия, а по количеству техники на Западе и вовсе всё плохо, поскольку танки оказались ржавыми, броневики плохо защищены от мин, а самолётов меньше, чем требуется Европе для защиты от русских. По мнению алжирского издания MENA Defense, Запад был уверен в полном отставании России в военном и технологическом плане, но столкнулся с суровой реальностью. Как оказалось, европейское и американское оружие сильно переоценено, тогда как российские аналоги позволяют получать преимущество в реальном бою. Ну а поскольку за последнее время российские инженеры получили в своё распоряжение новые образцы оружия и техники НАТО, то быстро смогли адаптировать свою армию к современным угрозам, в значительной степени увеличив эффективность применения собственного арсенала. 

Журналисты уверены, что очень часто проблемы с оружием стран НАТО обусловлены недостаточной подготовкой украинских военнослужащих. Всё это оказывает негативное влияние на репутацию военных предприятий Германии и США. При этом уничтожение современных западных вооружений, поставляемых Украине, становится отличным рекламным ходом в пользу российских компаний, которые сражаются за своё место на рынке. Сегодня многие страны опасаются открыто закупать у России оружие, но после завершения конфликта отбоя от клиентов у России не будет. Тогда как американское оружие вызвало сильное разочарование, поскольку не соответствует даже минимальным заявленным характеристикам. Аналитики подчёркивают заметное превосходство России перед Западом в таких областях, как противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и гиперзвуковые ударные системы. 

Эксперты констатируют, что Запад загнал себя в угол, ведь отказаться от поддержки Украины прямо сейчас невозможно, а дальнейшие поставки только усугубляют проблему. Уже вскоре США передадут Киеву танки M1 Abrams, тогда как Германия готовится к поставкам высокоточной крылатой ракеты Taurus. ВСУ получает сотни броневиков, а в ход пошли сильно устаревшие танки Leopard 1. Техника кончается, тогда как в России рапортуют о выходе на всё более новые мощности. Подобная проблема сильно беспокоит европейских и американских аналитиков, которые не решаются громко сказать о том, что власти погрязли в коррупции, а военные предприятия отмывали сотни миллиардов долларов без какого-либо заметного эффекта. 

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#аналитика #сво #военные технологии #оружие
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