Украинские пилоты уже приступили к изучению азов пилотирования американского истребителя

Украинские политики уже довольно давно начали требовать у США передать им доступ к истребителям F-16. За время с начала СВО Киев получил значительное количество самолётов, вот только все они были произведены ещё в СССР, а значит речь шла о сильно устаревших моделях. Польша заявляла о готовности передать свои F-16 ещё в начале весны этого года, но без одобрения из Белого дома подобные решения не принимаются. Мало того, одними самолётами здесь не обойтись, поскольку требуется специализированная ремонтная база, включая десятки высококвалифицированных экспертов. F-16, как и любой боевой истребитель, требует тщательной проверки перед вылетом, ну а скрыть от российских спутников всё это почти невозможно.

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Но даже если представить, что указанные выше проблемы решены, то остаётся непонятно, кто будет пилотировать американские истребители. Недавно сообщалось, что в США прибыли украинские лётчики, вот только сразу же стало известно, что почти все они не знают английского на достаточном для обучения уровне. В итоге большую часть команды отправили на курсы изучения языка, тогда как несколько человек могут приступить к работе с тренажёрами. По словам помощник официального представителя Министерства обороны США, Байден дал добро на запуск лётной программы с украинскими пилотами. Сабрина Сингх отмечает, что президент дал полное согласие на обучение прибывшей их Украины команды, а значит теперь пилоты перейдут в распоряжение высококвалифицированных инструкторов НАТО.

При этом готовность обучать украинских пилотов выразили не только в США, но и в других странах. Эксперты отмечают, что одобрение из уст сонного Джо – это обычная формальность, так как обучение украинских пилотов на территории США уже началось. В настоящее время они находятся на военном полигоне в штате Аризона. При этом формальность крайне важна с политической точки зрения, поскольку европейские страны в первую очередь ориентируются на официальные указы из США. Предполагается, что программа будет завершена за полгода, но министр обороны Украины заявил, что местные асы обладают боевым опытом, поэтому им хватит и четыре месяца. Резников уверяет, что украинские пилоты быстро пройдут обучение и будут готовы управлять американскими истребителями намного быстрее официальных сроков.

Отдельно отмечается, что сегодня специалисты НАТО ломают голову не только над обучением пилотов, но и дислокацией F-16 после их передачи украинской стороне. Очевидно, что истребители станут первостепенной целью для российских крылатых ракет, а значит придётся прятать их от спутников и других систем обнаружения. Именно так поступают с бомбардировщиками Су-24, которые несут на борту ракеты Storm Shadow. Известно, что самолёты переводят с одного аэродрома на другой каждые 24 часа, а при взлёте российских тактических бомбардировщиков тут же поднимают в воздух. Но даже это не очень помогает, ведь удары по аэропортам постепенно выводят из строя украинскую авиацию.