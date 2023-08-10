"Вагнеровец" рассказал о том, почему не стоить доверять досужим слухам о перемещении ЧВК "Вагнер"

Пока США и страны Европы активно поддерживали Украину, пытаясь ослабить Россию, Пригожин вместе с ЧВК «Вагнер» медленно подталкивал «Чёрный континент» в правильную сторону. В результате, когда американцы и французы опомнились, часть африканских государств уже оказалась на стороне России, тогда как другая серьёзно призадумалась о своём будущем. Государственный переворот в Нигере стал пощёчиной Макрону. Президент провалил внешнюю политику, что грозит потерей доступа к урановым месторождениям и золотоносным шахтам. Будут проблемы и с газом, ведь власти Нигера уже перекрыли трубу, по которой в Европу шло 30 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Страны ЭКОВАС под руководством Франции так и не решились на военную интервенцию, ну пока обстановку в самом Нигере нельзя назвать спокойной.

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Ну а поскольку в интернете множатся слухи о нахождении в Нигере бойцов ЧВК «Вагнер», то боец с позывным «Брест» решил пояснить, почему информация о передислокации скрывается так тщательно. По его словам, если действительно есть какие-то перемещения, связанные с ЧВК «Вагнер», то информация журналистам станет известна заранее только в том случае, если затронет их лично. «Брест» констатирует, что все рассказы о секретных передвижениях колонн «вагнеровцев» – это обычные выдумки. На самом деле даже сами бойцы порой не знают, куда их перебрасывают, а значит полная информация не может попасть в интернет заранее, поскольку утечек просто не существует.

«Брест» попросил журналистов не мучатся догадками и не строить домыслы относительно количества «вагнеровцев» в различных точках. При этом, если кому-то кажется, что ЧВК «Вагнер» в данном регионе нет, то это ещё ничего не означает. Вполне логично, что нет никакого смысла концентрировать несколько тысяч бойцов в одной точке, поскольку такие действия могут привлечь лишнее внимание посторонних глаз. Кроме того, никто не захочет так рисковать, ведь из-за прилёта одной ракеты может начаться полноценный конфликт. Остаётся только догадываться, что имел в виду «Брест». Кстати, вчера он получил краповый берет, который считается знаком отличия элитных подразделений российской и белорусской армии.

Ну а пока союзники Франции выражают своё несогласие с действиями новых властей Нигера, там предпринимаются попытки вернуть в страну конституционные свободы и начать формировать государственные структуры. Как стало известно, генерал Абдурахман Тчияни выдал указ о назначении членов временного правительства. Состав нового правительства Нигера включает 21 министра, лишь некоторые из которых имеют военное прошлое. Руководство возглавляет экономист Ламин Зейн Али Махаман, который также будет исполнять обязанности министра экономики и финансов в новой администрации страны. Бывший постпредставитель Нигера в ООН Бакара Йау Сангаре назначен главой Министерства Иностранных Дел. Бывший главнокомандующий Вооружённых Сил Нигера Салифу Моди возглавляет Министерство Обороны.